Grazie all’umanità di chi ha donato, il cavallo Miracle si salverà

I sogni di un ragazzo, il destino di un animale e la corsa di molti sconosciuti per salvarlo.

Perché tanta attenzione attorno al cavallo Miracle, che dopo due anni dalla nascita rischia di morire per un’infezione se non viene operato?

Perché il momento in cui tutto il mondo sta vivendo si divide fra pessimisti e ottimisti e questi ultimi, che fortunatamente pochi non sono, scommettono in un futuro migliore.

E allora ecco che l’annuncio in rete diventa il “trasferello“ che mette nero su bianco la voglia di aiutare in uno slancio singolare: passando per il futuro di un cavallo, trasforma un gesto a prima vista banale in un atto grande perché di umanità.

Proprio così, umanità per un animale, un comportamento frequente, ma che non lascia indifferenti.

La storia che avevamo raccontato qualche giorno fa dunque è virata su qualcosa di grande e attraverso l’esistenza di un cavallo viene sublima la speranza di 150 persone che tifano per Miracle; Sergio Bertocchi, il giovane maniscalco che lo sta salvando per la seconda volta – la prima dal macello, oggi dalla malattia – è stato di parola: «Ci eravamo prefissati l’obiettivo di raggiungere 5mila euro per coprire le spese dell’operazione, e una volta raggiunta la cifra (superata di poco, di 440 euro) ci siamo fermati e abbiamo bloccato le donazioni. Continueremo a coprire le spese coi nostri risparmi».

Sergio, 24 anni non ancora compiuti.