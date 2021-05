Il green pass europeo è quasi pronto. Da metà giugno potrebbe diventare operativo in Italia

Dal primo giugno, il software per la libera circolazione in Europa sarà pronto anche se occorrerà attendere il primo di luglio perchè diventi operativo ufficialmente nei paesi dell’Unione.

Gli stati si appestando dunque a riaprire le frontiere a cittadini e turisti in viaggio con la garanzia del “green pass”. Chi viaggia dovrà avere un certificato digitale da far leggere: se sarà verde si avrà il via libera, nel caso fosse rosso ci sarà lo stop. Ufficialmente, come detto, la certificazione sanitaria entrerà in vigore dal primo di luglio ma da metà giugno molti stati saranno già pronti: tra questi ci saranno probabilmente, oltre all’Italia, anche Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Polonia e Germania.

L’infrastruttura , con template identico, poggia su una parte certificatrice criptata e chiusa, che solo chi sarà incaricato di firmare elettronicamente il documento potrà gestire e chiudere. A livello di lettura, invece, saranno le autorità dei singoli stati membri a diffondere le chiavi scaricabili facilmente. Saranno vere e proprie app a disposizione di chiunque, in quanto strumenti solo di lettura e non di registrazione di dati.

Al sistema europeo, ormai affinato e pronto a entrare in funzione, hanno chiesto di aderire anche altri stati extra UE come l’Inghilterra, gli Stati Uniti o il Canada che potranno ottenere la condivisione ma solo dopo il parere positivo della stessa Commissione europea.

L’Italia, così come tutti gli stati, dovrà adottare il sistema del “green pass” normandolo con l’indicazione di chi sarà incaricato di leggere il passaporto sanitario ma anche con la modulazione delle caratteristiche richieste, per esempio il completamento dell’iter vaccinale o una sola dose, il tampone molecolare o antigenico. Ogni paese membro potrà decidere le regole anche se Bruxelles auspica la massima uniformità di dati ed elementi richiesti. Sulla durata, invece, del passaporto c’è ancora incertezza in quanto non è stabilito con precisione quanto duri la produzione anticorpale generata dalla malattia o dal vaccino.

Di sicuro, però, in estate potremmo girare in Europa con il nostro documento che sarà disponibile sulle app Io e Immuni.