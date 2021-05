Greta Tenconi è la nuova segretaria del circolo Pd di Besnate: “Accetto l’incarico con trepidazione”

Dopo undici anni di carica a guida del Circolo PD di “Giordano De Alberti” di Besnate, Daniela Osculati si dimette da segretaria di Circolo, per impegni sopraggiunti a livello provinciali, in qualità di responsabile del “Dipartimento Politica e Territorio PD di Varese”.

A seguito di ciò, il Circolo ha individuato all’unanimità Greta Tenconi, giovane consigliera comunale di 24 anni, come muova segretaria di Circolo. Tenconi, studentessa di Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano, nella scorsa tornata elettorale ha preso 60 preferenze, aggiudicandosi così un posto in consiglio tra le file della maggioranza. Impegnata nell’associazionismo per il MiniPalio e la parrocchia di Besnate, Tenconi, insieme ad altri due candidati – Mattia Brazzorotto e Sarah Sharon Rinaldo, aveva dimostrato tenacia e voglia di rappresentare i propri coetanei nella vita politica e amministrativa.

«Per me, dopo così tanti anni, è una gioia e un’emozione passare il testimone a Greta. Mi pare un bel segnale per tutto il Circolo e per il nostro territorio. Coinvolgere i giovani credo sia sempre una bella esperienza che fa bene a tutti: i

giovani sono il futuro, sono pieni di idee, forza e coraggio. Certo credo che sarà ora fondamentale, per il nostro Circolo, lavorare in sinergia, tra generazioni diverse, tra chi ha tanti anni di esperienza e ancora tanta passione, ma con le forze che stanno iniziando a venire meno e chi, invece, ha il mondo davanti a sé, ed è quindi capace di portare aria fresca nei nostri circoli. Sono sicura che nel nostro Circolo questa collaborazione ci sarà, che non mancherà l’appoggio di

chi ha un po’ più di esperienza a Greta. Per usare le parole del nostro segretario nazionale Enrico Letta: “l’obiettivo è dare in mano ai più giovani, le chiavi politiche del futuro», ha affermato Osculati.

«Ho accettato questo incarico con apprensione e trepidazione – ha commentato la nuova segretaria – mi sento investita di un’immensa fiducia da parte di tutto il Circolo, che spero di non deludere. È sicuramente per me una grande responsabilità ricoprire questo ruolo, soprattutto succedendo a Daniela che in questi anni è stata un riferimento prezioso per tutti i componenti del Circolo. Ringrazio tutti quanti per il sostegno che mi stanno dimostrando in questo periodo, e che sono certa non mancherà in futuro».