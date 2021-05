Il Campionato Minialtura, tre giorni di regate sul Lago Maggiore

Da venerdì 14 a domenica 16 maggio si terrà sul Lago Maggiore l’edizione 2021 del Campionato Italiano Assoluto Minialtura, in collaborazione tra le Sezioni Lni (Lega Navale Italiana) di Arona e Meina, ed il supporto di Circolo Nautico Il Porticciolo, Verbano Yacht Club e Amici del Lago di Lesa.

Tre giorni di regate e sfide all’ultimo bordo, in cui imbarcazioni provenienti da tutta Italia competeranno per il titolo di Campione Italiano nello specchio d’acqua tra Lesa, Belgirate ed Ispra. Bando e info sono disponibili sul sito della Lni Arona, insieme al modulo per l’iscrizione online.

Le iscrizioni possono essere effettuate completate con l’invio della Lista Equipaggio tramite app My Federvela. Info qui:https://www.leganavale.it/arona/news/44760/CAMPIONATO-ITALIANO-ASSOLUTO -MINIALTURA