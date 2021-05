Importanti celebrazioni per la Croce Rossa Italiana di Luino

L’8 maggio 2021 è la Giornata Internazionale della Croce Rossa, mentre il 9 maggio celebreremo i 35 anni dalla fondazione del Comitato di Luino e Valli.

Il Comune di Luino, simbolicamente in rappresentanza di tutti i comuni del Varesotto, in accordo con il Comitato della Croce Rossa Italiana di Luino e Valli e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), ha concesso l’esposizione della bandiera della Croce Rossa sul Palazzo Comunale per tutta la settimana dall’uno al 9 maggio 2021, in occasione non solo della Settimana celebrativa dell’ Organizzazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ma anche come simbolico gesto di vicinanza e apprezzamento per le iniziative condotte dalla Croce Rossa di Luino e Valli in questi 35 anni di attività sul territorio.

Essere in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di difficoltà: è con questo spirito che, da 35 anni, tanti volontari della zona diffondono l’intuizione del fondatore della Croce Rossa Henry Dunant, nel cui anniversario di nascita, l’8 maggio, viene celebrata la Giornata Internazionale della Croce Rossa, la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

L’8 maggio è un’occasione di festa per celebrare l’idea di Dunant e lo spirito di sacrificio ed abnegazione dei nostri volontari. Senza il volontariato, nulla sarebbe possibile: dall’intervento a sostegno delle popolazioni nelle zone di guerra, durante le emergenze dovute ai disastri naturali, fino all’aiuto nelle tante vulnerabilità quotidiane che non fanno notizia, passando per quanto è stato fatto e verrà ancora fatto durante l’Emergenza Covid-19.

«La pandemia in atto e gli enormi sforzi che tutto il territorio hanno compiuto e continuano a compiere per combatterla, sostenendo al tempo stesso qualsiasi tipo di fragilità a prescindere dal Covid-19, non consentono grandi festeggiamenti. Questo, tuttavia, è il tempo della celebrazione, che significa il riconoscimento dello straordinario lavoro messo in campo dalle nostre volontarie e dai nostri volontari. Domenica infatti sarà l’occasione per dire grazie a coloro che si spendono gratuitamente per la nostra Comunità ogni giorno», ha commentato del Presidente CRI Luino e Valli, Pierfrancesco Buchi.

Nel 2021 è anche la ricorrenza per i 35 anni dalla fondazione del Comitato di Luino e Valli, che non potendo organizzare eventi di piazza per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’impegno che quotidianamente i volontari profondono – tra l’altro – per sostenere le persone socialmente deboli, supportare le attività nell’emergenza Covid-19, rispondere alle richieste di consegna pacchi conforto, promuovere la formazione e rispondere alle quotidiane esigenze di trasporto sanitario degli utenti, ha comunque programmato alcuni eventi simbolici, ma significativi, nella giornata di domenica 9 maggio, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del comune di Luino e della parrocchia di Luino.

Domenica 9 maggio infatti si ricorderà l’impegno dei volontari della Croce Rossa durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 10 presso l’Oratorio di Luino.

A seguire verranno accolti simbolicamente i nuovi volontari nella grande famiglia della CRI e consegnate alcune benemerenze a coloro che si sono distinti durante i mesi più duri dell’emergenza lo scorso anno.

Alle 11.30, in piazza Risorgimento a Luino, in forma statica, ci sarà la deposizione di una Corona commemorativa al monumento dei Caduti, accompagnata dalle note del “Silenzio” da parte di un volontario trombettista, chiudendo simbolicamente la celebrazione.