Impossibile ricarica l’auto elettrica a Varese, i parcheggi delle colonnine sono sempre occupati

Da qualche settimana sono un felice possessore di un’auto ibrida “plug-in” e mi piacerebbe grazie ad essa contribuire a combattere l’inquinamento in città. Per fare questo efficacemente, non avendo ancora una stazione di ricarica privata in garage, dovrei caricare l’auto ad una delle colonnine che, si trovano, in giro per Varese, anche se ancora in numero limitato.

Purtroppo i parcheggi delle poche colonnine presenti, ad esempio in zona centro, sono regolarmente occupati da auto tradizionali che ignorano bellamente la segnaletica, -sia orizzontale che verticale- che chiaramente indicano che gli spazi sono riservati alle auto ibride o elettriche in ricarica.

Se veramente vogliamo migliorare l’ambiente in cui viviamo, qualche piccola attenzione in più, da parte sia degli automobilisti sia degli ausiliari del traffico è senz’altro necessaria.