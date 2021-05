Incendio ad un macchinario per il taglio laser, vigili del fuoco all’alba a Venegono Superiore

Intervento dei vigili del fuoco all’alba a Venegono Superiore, in via Ugo Foscolo. Intorno alle 5, per cause in fase di accertamento, un macchinario in una ditta che effettua lavorazioni metalliche ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato un’apparecchiatura che effettua taglio al laser. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate intervenuti com un’autopompa e un fuoristrada, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.