Incendio a Balerna, in fiamme un vagone ferroviario fermo e il magazzino di una ditta

Nel primo pomeriggio di oggi – giovedì 27 maggio – poco dopo le 14.30 è scoppiato un incendio in via Passeggiata a Balerna.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo si è sviluppato all’interno di un vagone ferroviario fermo a lato di un magazzino di una ditta di logistica. A prendere fuoco sono state delle bobine di carta. Le fiamme hanno intaccato anche il tetto del vicino magazzino, immediatamente evacuato, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso nonché i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, l’organizzazione Intervento FFS con il treno di spegnimento e salvataggio e i soccorritori del SAM.

Fortunatamente il rogo non ha provocato feriti.