Incidente alla Tre Valli Varesine: l’auto era stata autorizzata a passare in Valle Luna

“L’automobilista aveva avuto l’autorizzazione a transitare in via Valle Luna“. Il perito, incaricato dalla Procura di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto durante l’edizione del 2016 della Tre Valli varesine in cui era rimasto ferito gravemente l’agente della polizia locale che precedeva i ciclisti, ha presentato al giudice la ricostruzione secondo cui la donna al volante aveva avuto dagli agenti della locale e dagli addetti alla gara l’autorizzazione a raggiungere l’azienda agricola per fare alcuni acquisti.

Secondo la ricostruzione fornita dal perito, sulla via del ritorno, non trovando alcun impedimento, la vettura aveva imboccato la strada proprio mentre stava sopraggiungendo il gruppo di corridori preceduto dai mezzi motorizzati della polizia locale. L’impatto avvenne dopo una curva che contribuì a ridurre la visuale. L’ingresso sulla via Valle Luna dell’azienda agricola in quel momento non era presidiato perchè il volontario addetto si era assentato per far spostare un veicolo dal tracciato di gara.

Una serie di coincidenze che sembrano alleggerire la posizione della donna al volante che non venne nemmeno multata per violazione del codice della strada.

Il prossimo 8 settembre si tornerà in aula per la discussione e la sentenza: la conducente è accusata di lesioni personali gravi.