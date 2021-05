Incidente di una pattuglia della polizia locale di Tradate impegnata in un inseguimento

Stavano inseguendo un’auto. Dopo aver percorso la Varesina sono entrati a Gazzada. All’altezza dell’incrocio tra via Dante e via Morazzone, però, la pattuglia della Polizia locale di Tradate non è riuscita a evitare un’altra vettura. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 di oggi sabato 15 maggio.

Fortunatamente, l’impatto non ha avuto gravi ripercussioni per gli occupanti delle vetture.