A Induno Olona torna la Festa delle Rose, con un’edizione speciale in presenza e online

(foto di Riccardo Bignotti) – Migliora la situazione sanitaria legata all’emergenza Covid e anche a Induno Olona si riparte con manifestazioni e iniziative, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Dopo oltre un anno di lontananza il miglioramento della situazione pandemica ed il conseguente allentamento delle restrizioni governative, permette di celebrare nuovamente in presenza l’evento più amato da tutti gli indunesi, la Festa delle rose, che giunge quest’anno all’edizione numero 108.

Dato il momento particolare, la Pro loco di Induno Olona, il Comune ed Asfarm propongono un’edizione speciale della festa, con la versione in presenza #IndunoRiparte, affiancata dalla versione via web #VeniamoNoiDaVoi.

La Festa delle Rose avrà un programma ricco ma allo stesso tempo contenuto per il rispetto delle norme di igiene e di distanziamento sociale, che partirà da domani, venerdì 21 maggio, con iniziative fino a domenica 23 maggio.

Per ragioni di sicurezza purtroppo non sarà possibile accedere al bellissimo Parco delle rose, il Poliparco Le Rivette del Centro polivalente che tanto ha contribuito a dare valore alle edizioni degli ultimi anni. Le varie iniziative della domenica, giornata centrale della festa, si terranno infatti nei giardini di Villa Bianchi, sede del Comune di Induno Olona, dove l’ingresso e l’uscita saranno regolati attraverso addetti alla sicurezza muniti di contapersone.

Gli eventi prenderanno il via venerdì 21 maggio alle 21 in Sala Bergamaschi con il primo appuntamento della rassegna musicale primaverile “L’albero delle note”, sotto la direzione artistica di Roberto Bacchini. Una serata di musica, poesia ed acquerelli dal tema “La poesia del cuore. Gli animali ci parlano“.

Sabato 22 maggio dalle 16 alle 18, nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni del raid aereo Roma-Tokyo compiuto dall’aviatore Arturo Ferrarin, nei giardini di Villa Bianchi si terrà lo spettacolo teatrale “Il mio volo Roma Tokyo”, con le voci di Arianna Talamona e Mirko Sartorio della Piccola Compagnia Instabile, seguito dalla Cerimonia del tè con Yoko Takada e la possibilità di degustare il tè giapponese a cura di Tea in Italy di Varese. Al termine si terrà uno spettacolo di tamburi giapponesi con i Musubi Daiko.

Sempre sabato, alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista è previsto il secondo appuntamento della rassegna musicale “L’albero delle note”, il concerto “Nel lied contemporaneo” con la soprano Francesca Lombardi.

Domenica 23 maggio è il gran giorno all’insegna delle rose. Nei giardini di Villa Bianchi dalle 9.30 sarà allestito un mercatino orto floro vivaistico e dal mattino per tutta la giornata si alterneranno gli spettacoli di La Pettirossa con bolle di sapone giganti, le acrobazie aree di Michela e Greta e le evoluzioni delle piccole ginnaste dell’Asd Il Girotondo.

Chi vorrà partecipare al concorso “La rosa più bella” potrà consegnare le proprie rose direttamente presso i giardini di Villa Bianchi dalle 12 alle 13.30.

Alle 12.30 sarà possibile pranzare ai Giardini della Pro loco di Induno Olona.

La festa si concluderà con il concerto a tema “Cantar di donne e fiori” del trio composto da Barbara Marras, Giovanni Benzoni e Stefano Zanrosso, che farà da contorno alla cerimonia di premiazione del concorso “La rosa più bella”, prevista per le 17,30.

Sarà possibile infine fermarsi per la cena ai Giardini della Pro loco.

Visto il grande successo riscosso dall’edizione digitale dello scorso anno, che grazie alla piattaforma web creata ad hoc ha superato i confini comunali raggiungendo tante parti d’Italia, la Festa delle rose in presenza sarà affiancata dalla versione online #VeniamoNoiDaVoi con le medesime modalità di accesso, iscrizione e premiazione dell’anno scorso.

Anche alla Festa delle rose in versione online sarà possibile partecipare alla gara delle rose più belle, con un concorso fotografico attraverso il sito web dedicato festarose.lerosediasfarm.it, a cui potranno accedere concorrenti di ogni provenienza.

Le foto delle rose in concorso potranno essere presentate sul sito del concorso fino alle 14.30 di domenica 23 maggio tramite alcune fotografie che ne documentino con precisione le caratteristiche di bellezza dei fiori, che saranno giudicate da una qualificata giuria che eleggerà la più bella. Come per il concorso in presenza anche per quello via web sarà possibile il voto della giuria popolare. Giuria qualificata e giuria popolare esprimeranno i propri voti dal 24 al 28 maggio e la proclamazione delle rose vincitrici sarà pubblicata il 2 giugno.

La partecipazione ai concerti della rassegna “L’albero delle note” è libera fino al raggiungimento dei posti previsti dalle normative di distanziamento e prevede il pagamento all’ingresso di 5 euro.

Per i dettagli del programma delle iniziative si può consultare la pagina del sito dedicato, raggiungibile attraverso i seguenti siti:

www.indunoproloco.it comune.induno-olona.va.it www.lerosediasfarm.it

E sulle pagine Facebook: Comune-di-Induno-Olona, Pro Loco Induno Olona, Roseto della Pace