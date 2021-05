Iniziati a Cerro i lavori per il nuovo parco giochi inclusivo

Sono iniziati questa mattina, martedì 18 maggio, i lavori per il nuovo parco giochi inclusivo di Cerro, la piccola frazione di Laveno-Mombello sulle rive del Lago Maggiore.

Una buona notizia per bambini e famiglie che già dalla metà di giugno – la durata dei lavori prevista è di quattro settimane – potranno giocare e beneficiare delle sette installazioni del parchetto sul Lungolago Perabò senza alcun tipo di barriere e ostacoli per i bambini con disabilità (sotto l’articolo il progetto dell’amministrazione comunale, qui, invece, i dettagli della riqualifica del parco in un nostro articolo di marzo).

Come spiegato dall’assessore all’urbanistica Fabio Bardelli, la realizzazione del parco giochi, dal valore complessivo di 50mila euro, è stata resa possibile grazie al contributo di 30mila euro da parte di Regione Lombardia tramite un bando.

«Il bando prevedeva un parco giochi – ha fatto sapere l’assessore – ma siamo concentrati anche nel reperire ogni risorsa per gli altri presenti sul territorio. Regione Lombardia dovrebbe uscire con un altro bando analogo e sicuramente ci spenderemo per presentare progetti e reperire le risorse necessarie».