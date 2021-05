Intesa Sanpaolo, 55 milioni di euro per la crescita sostenibile del gruppo Lu-Ve spa

Intesa Sanpaolo ha scelto di finanziare la crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo di Lu-ve spa con finanziamenti per un totale di 55 milioni di euro. Un prestito S-Loan pari a 30 milioni di euro è finalizzato a sostenere il capitale circolante e i piani di sviluppo dell’azienda incentrati su nuovi programmi ESG (Environmental, Social, Governance) già strategici per la società. A questo si aggiunge un finanziamento pari a 25 milioni di euro che Lu-Ve ha ottenuto a valere sul plafond di 6 miliardi che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha destinato allo sviluppo dell’economia circolare, con l’obiettivo di sostenere le migliori aziende del territorio nel perseguire piani di crescita responsabile e promuovere la loro capacità progettuale nonostante il difficile momento condizionato dalla pandemia in corso. (nella foto una delegazione di cinesi guidata da Matteo Liberali, ceo di Lu-Ve, in visita agli stabilimenti di Uboldo)

In particolare, l’operazione S-Loan ha l’obiettivo di supportare attività di forte impatto ambientale e sociale che si traducono nell’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e nel supporto delle associazioni operanti nel no profit e nel sostegno personale e professionale alle categorie svantaggiate.

«Lu-Ve è da sempre molto sensibile alla sostenibilità e al rispetto ambientale – ha detto Matteo Liberali, amministratore delegato del gruppo di Uboldo- Sono temi che fanno parte del nostro Dna aziendale. È proprio in questa direzione che sono orientati i nostri progetti futuri: l’obiettivo è proseguire il percorso di innovazione e crescita interpretando le nuove esigenze di rispetto ambientale. Siamo felici che Intesa Sanpaolo abbia riconosciuto il nostro impegno in obiettivi sempre più sostenibili, che sono stati e continuano a essere fondamentali perché hanno consentito la crescita economica del gruppo».

«Questo significativo finanziamento erogato a un’eccellenza quale Lu-Ve – h coomentato Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo – testimonia l’importanza di creare relazioni virtuose tra partner che condividono valori comuni e l’impegno a crescere, promuovendo tali valori. La transizione sostenibile passa anche attraverso la crescita e lo sviluppo delle Pmi che mostrano di comprendere e governare il proprio impatto sociale, ambientale e di governance, al quale la banca affianca a sua volta il proprio supporto e la propria partecipazione. In particolare, il prestito S-Loan di Intesa Sanpaolo legato a obiettivi di sostenibilità, come in questo caso, è stato rafforzato di recente con un ulteriore scopo solidale e di alto impatto sociale: la banca infatti destinerà una donazione per ogni prestito erogato, che diventa così un’ulteriore occasione per accrescere anche il proprio impatto sociale in un sistema di reciprocità con l’impresa».

