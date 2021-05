Investimenti immobiliari: in quali zone comprare casa a Milano?

Investire nel settore immobiliare milanese è sempre una pratica remunerativa che, se condotta in modo intelligente, può garantire un ritorno economico stimato sul 30%. È necessario però studiare attentamente i luoghi in cui la mobilità, l’attività, la vita metropolitana, la movida rendono indispensabile cercare alloggi, sia sul lungo che breve periodo.

Nonostante la crisi che ha colpito l’immobiliare, come tanti altri settori, Milano rappresenta una certezza per gli investimenti immobiliari. È stato stimato, infatti, che è la capitale in cui gli affitti sono tra i più alti della penisola, arrivando ad una spesa pari a circa 17,5 euro per metro quadro. Una cifra interessante per chi ha intenzione di acquistare casa per poi affittarla o per chi già possiede un immobile e cerca la formula più adatta di contratto.

Resta solo da capire quali siano le zone strategiche e nevralgiche a Milano, che possano garantire un ritorno economico non indifferente e quali tipi di contratto risultino più convenienti per gli investitori.

Luoghi più ambiti (e remunerativi) a Milano per acquistare casa

Il Duomo e il Centro storico della città sono sicuramente le zone più attrattive, quelle in grado di richiamare a sé una grande quantità di potenziali affittuari. Essendo un punto nevralgico per le attività finanziarie e commerciali, il valore degli immobili presenti in queste zone è altissimo e la clientela a cui si rivolge un proprietario d’immobile, appartiene ad un target che sarà ben felice di spendere qualche centinaia d’euro in più per soggiornare in questi luoghi.

E che dire della zona dei Navigli, che fa da sfondo alla più sfrenata movida giovanile della città? Questa zona, grazie alle innumerevoli attività commerciali, è capace di creare una bolla che pullula di studenti e giovani lavoratori affamati di vita. Questi dettagli rendono la zona dei Navigli un ottimo luogo in cui acquistare un immobile per metterlo in affitto, magari proprio a studenti. Università, come la prestigiosa Bocconi, la IULM e la NABA, sono tutte concentrate in questa zona, per cui vale la pena considerare l’idea di investire proprio qui.

Dopo la mastodontica organizzazione dell’Expo, altre due zone sono schizzate in cima alla classifica delle preferenze d’acquisto di immobili e affitti: si parla delle zone di Isola e Garibaldi. Gli altissimi grattacieli che sorgono in queste zone stanno facendo da richiamo su un luogo che appare sempre più ricco, risultato da un attento processo di rivalutazione e miglioramento urbani. Una valida strategia per il futuro è, quindi, quella di monitorare le notizie di Milano, per capire quali sono le zone in cui stanno crescendo importanti poli studenteschi, bancari, professionali – poli che in breve tempo, in futuro, porteranno domanda immobiliare in aumento.

Perché investire a Milano

La città di Milano è la prima, in tutta Italia, per quanto riguarda il mercato immobiliare, settore in forte crescita e ripresa, più di qualsiasi altro. Gli affitti della metropoli sono tra i più alti in assoluto e questo garantisce a tutti coloro che vogliano investire in questo settore, di rivolgersi ad una clientela che già mette in conto i prezzi che la città richiede.

Inoltre, essendo concentrati qui le maggiori attività commerciali e di servizi, Milano rappresenta una meta talmente ambita che negli ultimi anni, secondo i dati raccolti, la domanda sta superando abbondantemente l’offerta ed è per questo motivo che chi investe può ritenersi “al sicuro” dalla possibile crisi che si trascinerà negli anni a venire.

C’è poi da fare un discorso di tempistiche: dal momento dell’investimento, quanto tempo dovrà passare prima di vedere un ritorno economico? La risposta è semplice e rassicurante: molto poco. Grazie all’alta domanda, i tempi in cui si riesce ad affittare un immobile vanno da 30 giorni a 2 mesi in media, contro i tempi decisamente più lunghi di svariati mesi che si incontrano in altri luoghi.

A chi affittare un locale a Milano

Si può delineare una precisa figura da individuare come affittuario a Milano. Città cuore pulsante della moda, delle scuole, delle università più prestigiose della penisola: il mercato si rivolge a questo target. Più precisamente, però, senza voler considerare gli studenti lavoratori, è bene rivolgersi agli studenti che ricevono sussidi dai genitori. Il contratto che si andrà a stipulare sarà quindi fondato su un reddito fisso e sicuro di un nucleo famigliare benestante.

Milano è anche e soprattutto affari, business, meta di uomini e donne d’affari che avranno bisogno di sistemazioni per brevi periodi e qui sono molto d’aiuto le piattaforme che offrono la possibilità di affittare per poche settimane un immobile: anche in questo caso, il ritorno economico è garantito.