iononcisto: la campagna per l’uso corretto dei cestini per i rifiuti a Oggiona

No, a volte proprio il rifiuto proprio non ci sta, nel cestino della spazzatura: se si mette un sacco di rifiuti indifferenziati si crea solo un danno. Ecco perché il Comune di Oggiona con Santo Stefano lancia ora la campagna #iononcisto.

Eloquenti sono alcune delle foto raccolte dal consigliere delegato all’ambiente Enzo Lazzetera, che ha ideato la campagna: nei cestini finiscono sacchi di rifiuti pieni, ma anche ombrelli rotti e persino rifiuti ingombranti.

Tutto materiale che “satura” i cestini, rendendoli inutilizzabili agli altri cittadini, nelle vie del paese e anche nei luoghi più frequentati come piazze e pacchetti.

“L’amministrazione comunale, attraverso una campagna di sensibilizzazione denominata #iononcisto!, si sente in dovere di sollecitare i nostri cittadini ad un maggior rispetto del territorio, ricordando che i cestini stradali devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per i rifiuti ‘da passeggio’ “.

Il Comune ricorda anche che il gestore del servizio rifiuti, la Coinger, garantisce i passaggi di svuotamento dei cestini al martedì e venerdì: un abbandono di rifiuti ad esempio al martedì sera significa rendere inutilizzabile un cestino per due giorni.

Oltre all’aspetto “educativo”, c’è ovviamente anche l’azione repressiva: il nuovo regolamento di polizia urbana prevede specifiche sanzioni da 500 euro per chi abbandona rifiuti in modo non corretto.