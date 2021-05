Italia Viva sarà al fianco di Margherita Silvestrini

«A Gallarate Italia Viva darà il suo contributo moderato e riformista, sostenendo la candidatura a sindaco di Margherita Silvestrini, persona che stimiamo e che siamo convinti sia la migliore scelta per la città». Paolo Ciavarella, al termine dell’assemblea di Italia Viva Gallarate, ufficializza il sostegno dei renziani alla candidata del centrosinistra.

«La città di Gallarate è ferma da troppo tempo, l’amministrazione Cassani non ha saputo proporre il cambio di passo che i cittadini si meritano. Vogliamo una Gallarate più bella, più sicura e vicina ai bisogni delle famiglie e delle imprese. Siamo certi che al fianco di Margherita Silvestrini – continua Ciavarella – sará possibile cogliere anche le opportunità che verranno dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Insomma, Gallarate si merita di ripartire con rinnovato entusiasmo».

Ci sarà dunque al simbolo di Italia Viva, sulla scheda elettorale di Gallarate? Di certo ci saranno i renziani: «Italia Viva darà il suo contributo con i suoi candidati, e soprattutto con lo spirito e la determinazione che abbiamo già dimostrato a livello nazionale, dove il cambio di passo con il governo Draghi é tangibile. Saranno al nostro fianco anche i parlamentari di Italia Viva, Gianfranco Librandi e Maria Chiara Gadda, appena nominata coordinatrice regionale del partito».

All’incontro, oltre al coordinatore provinciale Giuseppe Licata, ha partecipato anche Giacomo Buonanno, docente della Liuc, che per Italia Viva Varese si occupa del tema Scuola, ma che soprattutto è stato presidente del Museo Maga: «Con Margherita – dichiara Buonanno – vogliamo lavorare a un programma che sia concreto e realistico e che risponda ai veri bisogni della città, sia dal punto di vista operativo che strategico. Il contributo di Italia Viva a questo progetto amministrativo sarà rivolto soprattutto al miglioramento della qualità della vita dei gallaratesi: vogliamo fare di Gallarate una città in cui si possa lavorare e vivere ancora meglio di come avviene oggi!».