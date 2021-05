Da John Elkann a Pietro Ferrari, i 25 nuovi Cavalieri Del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica

Oggi – lunedì 31 maggio – sono stati nominati dal Presidente della Repubblica i neo Cavalieri del Lavoro.

Ecco chi sono:

Renato ANCOROTTI – 1956 – Cremona – Industria/cosmetica

È fondatore e presidente di Ancorotti Cosmetics Srl, attiva nel settore della ricerca e della produzione di cosmetici per conto terzi. Attraverso investimenti in tecnologie per l’automazione sviluppa la produzione che raggiunge, solo per il mascara, oltre 150 milioni di unità l’anno. Sotto la sua guida i dipendenti aumentano dagli iniziali 3 agli attuali 325. Nel 2019, con l’acquisizione e la riqualificazione dello stabilimento ex Olivetti di Crema, inaugura il nuovo polo logistico e produttivo di 30.000 mq ad elevata efficienza energetica, con una riduzione di oltre il 10% di emissioni di CO2 e un riutilizzo dei rifiuti industriali del 95%. Con uno stabilimento produttivo e un centro di ricerca e sviluppo interno esporta il 90% della produzione.

Angiola BELTRAME – 1957 – Vicenza – Industria siderurgica/laminati

È vicepresidente del Gruppo AFV Beltrame, tra i principali produttori in Europa di laminati per costruzioni edili, cantieristica navale e macchine per movimentazione della terra. Nel 1975 entra nell’azienda di famiglia per poi assumere la direzione dell’ufficio acquisti materie prime e successivamente diventare consigliere delegato e vicepresidente nel 2020. Oggi il Gruppo, con tre acciaierie e 10 laminatoi dislocati in sei stabilimenti, di cui tre in Italia, uno in Francia, uno in Svizzera e uno in Romania, produce oltre tre milioni di tonnellate di laminati l’anno e serve circa 40 Paesi in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Oltre il 97% dei rifiuti di processo vengono riciclati. Occupa 790 dipendenti.

Marco CHECCHI – 1959 – Chieti – Industria metalmeccanica

È dal 1991 amministratore delegato di Pelliconi & C. Spa, leader nella produzione di capsule in metallo e plastica per il settore beverage. Entra in azienda nel 1985 come impiegato commerciale ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Sotto la sua guida l’azienda ha raggiunto una capacità produttiva di 31 miliardi di tappi l’anno e ha dato vita a un dipartimento innovazione per lo sviluppo di tecnologie digitali applicate alla produzione. Il Gruppo opera con due stabilimenti produttivi in Emilia Romagna e in Abruzzo, quest’ultimo tra i più grandi impianti di produzione di tappi corona al mondo, e tre tra Egitto, Stati Uniti e Cina. Detiene 10 brevetti internazionali. L’export è pari al 90%. Occupa 675 dipendenti.

Giuseppina DI FOGGIA – 1969 – Roma – Tecnologia informazione e comunicazione

È amministratore delegato e vicepresidente di Nokia Italia, ramo del Gruppo Nokia, tra i più importanti player globali nel settore delle telecomunicazioni. Con oltre 20 anni di esperienza maturata in diversi Paesi in ruoli di project management, gestione operativa e strategica, inizia la sua esperienza lavorativa in progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall’Unione Europea per la pianificazione e l’implementazione della rete mobile di terza generazione. Dal 2020 è amministratore delegato e vice presidente di Nokia Italia, specializzata nello sviluppo di reti ottiche, ponti radio e progetti di intelligenza artificiale. Nokia Italia occupa 1.350 dipendenti con 600 ingegneri e un centro di formazione che serve tutte le aziende del Gruppo.

Philippe DONNET – 1960 – Venezia – Assicurazioni

È dal 2016 amministratore delegato del Gruppo Assicurazioni Generali Spa, leader mondiale del settore assicurativo. Il Gruppo è presente in 50 Paesi, con 61 milioni di clienti e occupa 72 mila dipendenti. Nel 1985 fa ingresso in AXA, divenendo amministratore delegato di AXA Assicurazioni Italia nel 1999 e ricoprendo successivamente ruoli di vertice a livello internazionale. Nel 2013 entra nel Gruppo Generali come country manager Italia e amministratore delegato di Generali Italia Spa, guidando il processo di integrazione dei cinque marchi del Gruppo: Generali, Ina Assitalia, Toro, Lloyd Italico e Augusta. Nel 2020 Assicurazioni Generali ha incrementato dell’11%, rispetto al 2019, i premi da prodotti a valenza sociale e ambientale e ha costituito un fondo di 100 milioni di euro per sostenere l’emergenza sanitaria e le economie dei Paesi in cui opera.

John Philip ELKANN – 1976 – Torino – Industria Automobilistica

È presidente di Stellantis, Gruppo automobilistico leader a livello mondiale alla cui nascita ha contribuito sostenendo la fusione fra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot S.A..Il nuovo Gruppo, con 14 marchi e siti produttivi in 29 Paesi, occupa 400.000 dipendenti ed è presente in oltre 130 mercati. Nel 2004, quale vicepresidente di Fiat Spa, contribuisce al rilancio della casa automobilistica. Nel 2010 è nominato presidente del Gruppo Fiat, poi Fiat Chrysler Automobiles a seguito della fusione con Chrysler. È dal 2018 presidente di Ferrari Spa. Nel 2009 guida la fusione di IFI – Istituto Finanziario Industriale e IFIL, da lui presieduti, dando vita alla holding finanziaria EXOR. Nel 2020 sviluppa la presenza di EXOR nell’editoria rilevando la quota di maggioranza del Gruppo GEDI, di cui diviene presidente. È presidente di Fondazione Agnelli.

Battista FARAOTTI – 1952 – Ascoli Piceno – Industria materie plastiche

È fondatore e amministratore unico della Fa.In.Plast Srl, attiva nella produzione di materie plastiche in forma granulare. Operaio in un’azienda del settore, diviene in breve tempo responsabile dell’area tecnica. Nel 1993 dà vita al proprio progetto di impresa focalizzato nella produzione dei “compounds” per numerosi settori: cavistico-elettrico, idraulico, edile, arredamento, automotive, medicale e calzaturiero. Attraverso investimenti in ricerca, l’azienda sviluppa oltre 10.000 tipologie di prodotti, esportati in 60 Paesi. Ha ideato e depositato un brevetto internazionale che consente di ridurre gli scarti di produzione e abbattere l’impatto ambientale. Presso lo stabilimento di Campolungo (Ap) sono attive 20 linee di produzione. Ha un export del 60% e occupa 120 dipendenti.

Giampiero FEDELE – 1955 – Lecce – Industria automobilistica

È dal 1986 amministratore unico di Lasim Spa, attiva nella componentistica e nella produzione di lamierati per l’automotive. Nel 1981 entra nell’azienda fondata dal padre per la produzione di articoli per l’edilizia e la rilancia diversificando la produzione nei settori dello stampaggio, taglio laser, saldatura e assemblaggio di lamiere. L’azienda, tra i fornitori di Fca Group, Iveco e Magneti Marelli, nel 2019 ha acquisito la commessa per realizzare parti di carrozzeria di due modelli Ferrari. Opera con tre stabilimenti produttivi a Lecce, un ufficio tecnico a Torino e un deposito ad Atessa (Ch), produce ogni anno 24 milioni di pezzi lastrati e 46 milioni di pezzi stampati eseguiti in oltre 20 isole robotizzate. Occupa 310 dipendenti.

Pietro FERRARI – 1955 – Modena – Industria metalmeccanica

È presidente di Ing. Ferrari Spa, azienda di famiglia nata nel 1917 come impresa attiva nell’idraulica civile e oggi leader nella progettazione e costruzione di impianti industriali destinati ai settori automotive, farmaceutico, biomedicale e alimentare. Nel 1982 entra nella società come impiegato tecnico, per diventarne nel 1990 amministratore delegato e nel 1993 presidente. Ne ha sviluppato la presenza nel settore delle costruzioni edili con la realizzazione del nuovo centro direzionale TwinSet, del Centro Stile per Ferrari Spa e del Centro Logistico EMEA di Whirlpool. Nel 2018 con l’acquisizione del 75% di Sae Scientifica Srl, attiva nei servizi di manutenzione di apparecchiature scientifiche da laboratorio, espande la posizione dell’azienda nei servizi integrati per il settore farmaceutico. Occupa 220 dipendenti.

Alessandro GARRONE – 1963 – Genova – Energia

È dal 2012 vicepresidente esecutivo e presidente del Comitato Strategico di ERG Spa, azienda di famiglia leader nel settore dell’energia eolica in Italia e tra i principali produttori in Europa. Nel 1988 entra nel Gruppo ERG e nel 1997 partecipa attivamente alla ristrutturazione societaria che precede la quotazione in Borsa e che segna la trasformazione della società da operatore petrolifero a produttore di energia da fonti rinnovabili. Amministratore delegato dal 2002 al 2012, nel 2006 guida l’ingresso di ERG nel settore delle rinnovabili con l’acquisizione di Enertad. Oggi il Gruppo dispone di un parco di generazione da fonte eolica, solare, idroelettrica e termoelettrica di oltre 3.000 MW di capacità installata. Opera con impianti in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Romania e Bulgaria. 785 i dipendenti.

Graziella Danila GAVEZOTTI – 1951 – Milano – Servizi aziendali

È presidente di Edenred Italia Fin Srl, attiva nelle transazioni in moneta elettronica per imprese e settore retail. Nel 1976 entra nel Gruppo Jacques Borel International, presente nella ristorazione in concessione, e lancia in Italia Ticket Restaurant. Nel 1994 è nominata direttore generale di Ticket Restaurant Italia Spa e introduce card digitali a complemento dei voucher cartacei. Dopo la quotazione del Gruppo alla Borsa di Parigi, con il nome Edenred SA, dal 2010 al 2019 ricopre gli incarichi di presidente e amministratore delegato Edenred Italia. Sotto la sua guida Edenred Italia raggiunge il 45% di quota di mercato e i dipendenti nel triennio 2017 – 2019 aumentano da 330 a 435. Oggi Edenred Italia serve 60.000 aziende con una rete di oltre 150.000 partner affiliati.

Paolo GENTILINI – 1957 – Roma – Industria alimentare / prodotti da forno

È presidente e amministratore delegato di Biscotti P. Gentilini Srl, azienda di famiglia attiva dal 1890. Nel 1977 entra nella società e nel 1998 ne diviene presidente. Dà impulso a una strategia basata su investimenti in ricerca e sviluppo, marketing, export e approvvigionamento di materie prime di alta qualità che consente al brand di accrescere immagine e fatturato. Lo stabilimento di Roma ha 5 linee di lavorazione e un portafoglio prodotti con oltre 80 referenze. Attraverso accordi commerciali ha rafforzato il processo di internazionalizzazione con 12 prodotti a brand congiunto venduti all’estero. Ha sviluppato relazioni con distributori europei ed extraeuropei, in particolare in Cina, Giappone e Stati Uniti. Occupa 80 dipendenti.

Luigi GUBITOSI – 1961 – Roma – Servizi / telecomunicazioni

È amministratore delegato e direttore generale di Telecom Italia, leader globale nel settore delle telecomunicazioni. Nel 1986 entra nel Gruppo Fiat, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nel settore finanziario. È parallelamente membro del Comitato Esecutivo di Fiat Group. Nel 2005 fa ingresso in Wind Telecomunicazioni, di cui dal 2007 al 2011 è amministratore delegato. Dal luglio 2012 al 2015 è direttore generale della Rai. Da ottobre 2015 al dicembre 2018 è operating partner per l’Italia di Advent International, attiva nel settore del private equity. Dal 2017 al 2018 è Commissario Straordinario di Alitalia. Dal novembre 2018 guida Telecom Italia, avviando l’accelerazione nello sviluppo di reti a banda larga. La società occupa 40.235 dipendenti. È vicepresidente di Confindustria con delega al Digitale.

Giovanni MANETTI – 1963 – Firenze – Agricoltura / vitivinicolo

È presidente del Consorzio Vino Chianti Classico, diretto a tutelarne l’autenticità e a valorizzarne il marchio Gallo Nero, che contraddistingue le produzioni secondo disciplinare. Aderiscono al consorzio 515 produttori. Dal 1989 guida l’azienda di famiglia Fontodi, attiva nel settore vitivinicolo, oltre che nell’olivicoltura e nella zootecnia. Fin dal suo ingresso ne sviluppa le dimensioni e la produzione nel cuore del Chianti. Oggi l’azienda si estende su 200 ettari, di cui 92 destinati per il 95% alla coltivazione di Sangiovese. Produce annualmente circa 400.000 bottiglie, commercializzate in oltre 70 Paesi. L’azienda è biologicamente certificata e la vinificazione avviene in una cantina su livelli discendenti per il mantenimento dell’integrità delle uve. Occupa 35 dipendenti diretti.

Antonio PALMIERI – 1945 – Salerno – Agricoltura / allevamento bufalini

È presidente della Tenuta Vannulo, specializzata su una superficie di circa 185 ettari nella produzione di latticini a base di latte di bufala. Nata come fattoria agricola nel 1907, l’attività acquisisce un nuovo assetto organizzativo con il suo ingresso nell’azienda di famiglia nel 1976. Antesignano del chilometro zero, promuove l’adozione di un ciclo produttivo interamente chiuso: dalla coltivazione dei foraggi concimati solo con prodotti naturali, alla nutrizione e cura delle bufale. La filiera è interamente controllata. Alla produzione rigorosamente tradizionale della mozzarella, affianca un sistema completamente automatico, primo esperimento al mondo per la bufala, dove l’animale decide autonomamente quando andare in mungitura senza l’aiuto dell’operatore. Occupa 50 dipendenti.

Salvatore PILLONI – 1952 – Sud Sardegna – Commercio / articoli cura della la persona

È amministratore unico di Quattro Srl, specializzata nella vendita di prodotti al dettaglio per l’igiene e la bellezza. Inizia a lavorare a 13 anni aiutando il padre in una piccola attività di commercio di prodotti alimentari. A 20 viene assunto come addetto alle pulizie di magazzino da un’azienda produttrice di soluzioni per la detergenza a Torino, per poi diventarne rappresentante fino ad avviare, una propria attività di commercializzazione all’ingrosso in Sardegna. In breve tempo amplia l’offerta alla profumeria, inventando il concetto di “profumeria a libero servizio”. Nel 2008 rileva i drugstore “Saponi&Profumi”, guidandone l’espansione sul territorio regionale con 62 punti vendita. Opera con uno magazzino di 14.000 metri quadrati e occupa 370 dipendenti.

Maria Cristina PIOVESANA – 1965 – Pordenone – Industria / arredamento

È presidente di Alf Uno Spa, azienda di famiglia attiva nell’arredamento di design. Nel 1985 entra nella società per diventarne consigliere delegato nel 2001 e presidente nel 2010. Attraverso innovazioni di processo avvia l’industrializzazione delle produzioni artigianali raggiungendo una personalizzazione del prodotto finale tra 200 diverse proposte. La produzione è realizzata nei 3 stabilimenti in provincia di Treviso, su una superficie di 80.000 mq. Con i marchi AlfDafrè, Alfitalia e Valdesign è presente negli arredi per la zona notte e la zona giorno, nelle produzioni dedicate ai mercati esteri e nel settore cucine. Con un centro di ricerca interno, l’azienda propone 20 nuovi modelli all’anno. Distribuisce le sue collezioni in 91 Paesi con un export del 70%. Occupa 280 dipendenti.

Francesco PIZZOCARO – 1938 – Milano – Industria / chimica farmaceutica

È presidente di P&R Holding Spa, a cui fa capo un gruppo di aziende chimiche operanti nel settore farmaceutico e delle resine sintetiche. Dopo una carriera manageriale, il suo percorso imprenditoriale inizia nel 1984 con l’acquisizione di Prochimica Srl, con 2 soli dipendenti. Nel 1996 rileva Sir Industriale, attiva nella produzione di resine termoplastiche, a cui seguono le acquisizioni di Fidia Farmaceutici nel 1999 e di Antibioticos nel 2003. Sotto la sua guida l’azienda si trasforma in una realtà multinazionale con sedi in Usa, Germania, Spagna, Russia, Medio Oriente e Cina. Oggi P&R Holding è attiva prevalentemente nel settore dei principi attivi per l’industria farmaceutica, dei dispositivi medici per la cura di patologie ad elevata rilevanza socio-economica e delle resine termoplastiche e termoindurenti. Occupa 3.650 dipendenti.

Rino RAPPUOLI – 1952 – Siena – Ricerca / sviluppo prodotti farmaceutici

È presidente e amministratore delegato di GSK Vaccines, azienda del Gruppo Glaxo attiva in Italia nella ricerca, sviluppo e produzione di vaccini. Scienziato di fama internazionale, ha guidato lo sviluppo del vaccino contro il meningococco B e C e quello contro la pertosse. Prima del suo ingresso in GSK Vaccines ha ricoperto incarichi di responsabilità nel settore ricerca e sviluppo in diverse aziende farmaceutiche. GSK Vaccines, con un centro ricerca e sviluppo a Siena e un polo produttivo a Rosia (Si), occupa oltre 2.000 collaboratori. Nel 2019 ha prodotto circa 47 milioni di dosi di vaccino, distribuite in 54 Paesi. Attualmente, con Fondazione Toscana Life Sciences, Rappuoli è a capo della ricerca per lo sviluppo di anticorpi monoclonali per neutralizzare il Sars-CoV-2. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica.

Emanuele REMONDINI – 1946 – Genova – Logistica intermodale

È dal 1984 presidente del Gruppo Marcevaggi, azienda di famiglia attiva nella logistica. È presente nel trasporto di prodotti chimici e rifiuti speciali con Star Spa, nel trasporto, stoccaggio e deposito di container per compagnie marittime con Star Terminal Srl e nel trasporto di prodotti petroliferi con Levorato Marcevaggi Srl. Fin dai primi anni Novanta ne guida l’espansione sui mercati esteri con l’apertura di sedi in Belgio, Olanda, Germania, Francia, Polonia, Romania e Slovenia. Oggi il Gruppo dispone di una flotta di 2.000 automezzi tra trattori, semirimorchi e container. Nel 2009 attraverso la società Levorato Marcevaggi entra nel settore del trasporto, stoccaggio e rifornimento di carburante per aeromobili con una flotta di autobotti presenti in otto scali nazionali e due europei. Occupa 445 dipendenti.

Nicola RISATTI – 1963 – Brescia – Servizi turistici alberghi

È presidente ed amministratore delegato di Blu Hotels, tra le principali compagnie alberghiere italiane. Nel 1993 fonda insieme ad altri cugini Blu Hotels, una catena alberghiera inizialmente composta da cinque strutture tra il Lago di Garda, l’Umbria e la Sardegna, che in pochi anni raggiunge le 15 strutture. Dal 2001 la società diventa tra le prime realtà di gestione imprenditoriale di tipo turistico centralizzate sul territorio italiano. Oggi conta oltre 30 strutture, tra hotel, villaggi e resort a 4 e 5 stelle, distribuite in Italia tra località di mare, di montagna e laghi. Con una capacità di accoglienza di 3.500 camere, registra un milione di presenze l’anno. Occupa 670 dipendenti. Entro la fine di giugno il Gruppo ha programmato l’apertura di tutti gli hotel.

Paola TOGNI – 1958 – Ancona – Industria alimentare bevande

È presidente e amministratore delegato di Togni Spa, impresa di famiglia nata negli anni ’50 come azienda vinicola e oggi diversificata nel settore beverage con tre linee di prodotto: spumanti, acque minerali e birra artigianale. Nel 1980 entra in azienda ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nell’area amministrativa e finanziaria. Sotto la sua guida viene creata la holding per la gestione di tutte le partecipate del Gruppo e intensificato l’export. Le produzioni sono presenti in 48 Paesi con 9 marchi, tra cui “Rocca dei Forti” per gli spumanti, “Frasassi” e “Gocciablu” per le acque minerali e “Terza Rima” per la birra artigianale. Ha sviluppato la diversificazione delle attività con l’acquisizione del laboratorio artigianale di pasta fresca “Pasta San Vicino”. Opera con due sedi produttive e occupa 120 dipendenti.

Grazia VALENTINI – 1942 – Bologna – Industria chimica / sistemi filtranti

È presidente di GVS Spa, da lei fondata nel 1979 come piccola azienda per la produzione di filtri per il trattamento del sangue e oggi tra i principali produttori di sistemi filtranti per i settori medicale, automobilistico, energetico e di dispositivi di protezione individuale. Nella seconda metà degli anni ’80 sviluppa la produzione aprendo due stabilimenti in provincia di Bologna. A partire dai primi anni ’90 inaugura filiali commerciali in Serbia, Argentina, Korea del Sud, Russia, Giappone, Turchia, India e Malesia e nel 1999 costituisce GVS do Brasil. Oggi il Gruppo conta 14 sedi produttive tra Italia, Europa, Stati Uniti, America Latina e Cina. Nel 2020 ha attivato 41 nuove linee produttive di filtri per ventilazione polmonare e maschere FFP3, assumendo 600 persone. Occupa 2.315 dipendenti.

Giuseppe VICENZI – 1932 – Verona – Industria alimentare / prodotti da forno

È dal 1990 presidente di Vicenzi Spa, fondata dalla nonna nel 1905 come laboratorio di pasticceria e oggi tra i principali gruppi produttori di biscotti e prodotti da forno. Entra nell’azienda nel 1950 come responsabile della produzione, per diventarne nel 1968 amministratore unico. Negli anni ’70 trasforma la produzione da artigianale in industriale con investimenti in innovazione di processo e l’acquisizione di un nuovo stabilimento nel veronese. Contemporaneamente avvia le esportazioni sul mercato statunitense. Nel 2005 rileva la linea da forno Parmalat, con i due marchi Grisbì e MrDay e quattro stabilimenti. Oggi l’azienda opera con tre stabilimenti in Italia e ha una capacità produttiva di 170 milioni di prodotti al giorno. È presente in 110 Paesi con un export del 30%. Occupa 375 dipendenti.

Gianluigi Carlo VISCARDI – 1952 – Bergamo – Industria meccatronica

È presidente di Cosberg Spa, da lui fondata nel 1982 con i fratelli per la progettazione e produzione di macchine per l’automazione dei processi di assemblaggio. Sotto la sua guida vengono aperte filiali in Francia, Brasile e Slovenia e fin dai primi anni Duemila integra nelle proprie macchine “la prima intelligenza di monitoraggio e diagnostica”. Oggi l’azienda, con 10 brevetti, investe ogni anno il 15% del fatturato in innovazioni di prodotto. Opera con tre sedi produttive in Italia e una in Francia. Ha un export del 60% e occupa 70 dipendenti. Ha contribuito alla nascita di Intellimech, consorzio privato di 40 aziende con sede a Bergamo finalizzato alla ricerca e al trasferimento tecnologico nell’ambito della meccatronica per applicazioni in settori industriali differenti.