La banca Intesa San Paolo chiude la filiale di Albizzate

Nel mese di giugno 2021 il gruppo Intesa San Paolo chiuderà la filiale di Albizzate. Da via Cavour spariranno gli uffici e anche lo sportello prelievi.

La decisione, comunicata alla clientela, trova conferma nelle parole del sindaco Mirko Zorzo che ha ricevuto la comunicazione dal gruppo bancario. Nel paese di Albizzate, dove fino a qualche anno fa erano operative quattro filiali bancarie oltre all’ufficio postale, resteranno dunque solo la posta e la filiale della Banca Popolare di Milano nei pressi della stazione ferroviaria.

«È un grosso dispiacere perché vengono a mancare servizi importanti soprattutto per la popolazione più fragile ma sono scelte sulle quali non possiamo incidere – spiega il sindaco -. Stiamo cercando di capire se possono esserci alternative almeno per i prelievi».