“La buona politica porta sempre buoni frutti”: Pullara (IV) sulle riqualificazioni a San Fermo e Giubiano

Il capogruppo consiliare di Italia Viva Giuseppe Pullara esprime soddisfazione per la recente notizia della riqualificazione di nidi e scuole per l’infanzia a Varese, in particolare a Giubiano e San Fermo.

«Sono molto soddisfatto di questo risultato, ritengo la modernizzazione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche una priorità assoluta sulla quale Italia Viva continuerà ad essere garante a Varese, come in tutto il territorio – spiega Pullara – Fondamentali per la realizzazione di queste opere i circa 5 milioni di euro ottenuti dallo Stato, parte dello stanziamento Nazionale che la Ministra di Italia Viva Elena Bonetti ha messo a disposizione dei Comuni per ristrutturare asili nido e scuole dell’infanzia, nell’ambito della più ampia riforma del “Family Act”».

«La buona politica porta sempre buoni frutti – conclude il consigliere di Italia Viva – Mi fa piacere che anche Varese stia beneficiando del lavoro di Italia Viva al governo».