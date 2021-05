La bustocca Fabiola Tosi protagonisti su “Slowear Magazine”

C’è anche una bustocca tra gli “esperti di futuro” intervistati dalla rivista “Slowear Magazine” che ha scelto due città Amburgo e Chicago come emblema del cambiamento.

Fabiola Tosi, laurea in Economia e gestione dei beni culturali in Cattolica e master in “Arts Administration and Policy” conseguito nella capitale dell’Illinois, vive a Chicago da sei anni ed è project manager al Peggy Notebaert Nature Museum, oltre ad avere una vasta gamma di interessi che la mettono a contatto con il mondo dell’arte.

Nell’intervista Fabiola parla di questa città ventosa, una tra le più frizzanti degli Stati Uniti. Mette in risalto il suo lavoro che mira a valorizzare le contaminazioni.

Fabiola ripercorre le ragioni del suo arrivo a Chicago, al seguito del marito dipendente di una compagnia aerea. Il trasferimento le ha, poi, permesso di completare gli studi e di entrare direttamente nel mondo del lavoro che più la appassionava. Un accesso che probabilmente in Italia non avrebbe ottenuto così velocemente.

Nell’intervista Fabiola parla della città di Chicago, definita con una forte connotazione europea, delle stagioni che , nel periodo freddo, sono abbastanza dure e poi del suo lavoro, le tendenze, le ambizioni e i suggerimenti per non mancare gli eventi culturali della metropoli.

L’intervista completa SlowearMag6