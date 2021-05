La disperazione degli agricoltori di Fagnano Olona: “Animali da cortile lasciati liberi di distruggerci il raccolto”

Gli agricoltori di Fagnano Olona sono di nuovo sul piede di guerra contro un allevatore (abusivo) di animali della zona che da una decina d’anni continua imperterrito a lasciare liberi maiali, mucche, pecore e capre di invadere i campi coltivati. Si tratta di Nicolò Tandurella, noto in tutta la zona per le sue intemperanze sfociate in veri e propri raid contro chiunque si permetta di fermarlo.

Già nel 2012 avevamo parlato di lui e del suo gregge di capre che invadeva e distruggeva i raccolti degli agricoltori fagnanesi, nel 2019 invece si era presentato in comune con il suo gregge chiedendo un sostegno economico. Una storia che va avanti da molto tempo e che non trova una soluzione mentre si alza la tensione tra gli agricoltori che hanno investito migliaia di euro per preparare e seminare i campi a mais.

«Non c’è possibilità di arrivare ad una soluzione – spiega Paolo Galvan, vittima da anni dei soprusi del pastore -. Abbiamo interessato le forze dell’ordine e il Comune, scriverò anche alla Provincia perchè lì vicino passa una strada di competenza dell’ente e se uno di questi animali finisce sulla strada può causare un incidente anche grave. Come sempre si aspetta una tragedia prima di intervenire».

L’agricoltore fagnanese è disperato e ogni giorno si trova costretto ad allontanare questi animali dai campi per salvare il raccolto: «Lo devo fare a mio rischio e pericolo perchè nessuno si interessa di questa situazione. Il personaggio in questione è anche violento e capace di tutto».