Tra Fontana e Galimberti incontro al vertice… del Bernascone

(Foto di Carlo Meazza)



Continua l’iniziativa “la finestra sul Campanile” ideata dalla Basilica di san Vittore per condividere con i cittadini di Varese i passi del cantiere di riqualificazione del Bernascone.

L’obiettivo del fotografo Carlo Meazza e la penna del giornalista Marco dal Fior guideranno questo insolito itinerario a tappe “dietro le quinte” per scoprire e capire, per partecipare e per condividere ciò che accade durante i lavori di restauro che interessano il campanile simbolo della città di Varese, il Bernascone.

LA FINESTRA SUL CAMPANILE, PUNTATA 2: INCONTRO AL VERTICE

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Varese Davide Galimberti si sono ritrovati, ospiti di monsignor Luigi Panighetti, a 75 metri di altezza per visitare il cantiere allestito per il restauro del campanile del Bernascone.

Una volta saliti con l’ascensore e raggiunta la “cipolla” sulla sommità, Fontana, che mai aveva avuto occasione di vedere Varese da quell’altezza, non ha nascosto il suo entusiasmo: «Bellissimo ammirare la città da questa quota. Varese si mostra ancora più bella e inaspettata. Ed è stupendo sapere che al termine di questo lavoro, il campanile sarà ancora più affascinante per tutti, cittadini e turisti».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Galimberti, accompagnato nella visita dal neo vicesindaco Ivana Perusin: «Da qui si capisce perché la nostra è da sempre conosciuta come la Città Giardino: dal centro alla periferia è una sinfonia di verde che tutti insieme dobbiamo fare in modo di preservare e conservare per i varesini di domani».

Anche monsignor Panighetti si è unito al coro: «Varese ha molto da offrire dal punto di vista turistico, ma anche, e soprattutto, culturale. Dobbiamo adoperarci perché questi tesori vengano valorizzati e resi disponibili a quanti ne vorranno approfittare».

I lavori sul campanile del Bernascone proseguono senza sosta nel pieno rispetto della tabella di marcia.