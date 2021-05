La legge per il contratto dei lavoratori dello sport slitta al 2023

Una vera doccia fredda per i lavoratori dello sport: l’entrata in vigore della legge delega e dei relativi decreti del Governo previsti per il primo gennaio del 2022 è stata spostata, al 31 dicembre 2023. Lo spostamento della data è avvenuto in seguito a un emendamento approvato ieri, 5 maggio 2021, dalle commissioni.

I 500 mila lavoratori del settore dovranno dunque aspettare altri due anni per poter avere un nuovo contratto di lavoro e vedersi riconoscere i diritti basilari di tutti i lavoratori a partire dalla previdenza fino all’assistenza.

In provincia di Varese il lavoratori interessati al nuovo contratto sono circa cinquemila.