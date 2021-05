Segnale verde per la Rho-Gallarate: il potenziamento inserito nel Decreto Semplificazioni

Il potenziamento con terzo e quarto binario della linea ferroviaria Rho – Gallarate, fermo dal 2014, è stata inserito nel Decreto semplificazioni.

«Per velocizzarne l’iter attuativo, con un finanziamento di circa 550 milioni, la linea sarà finanziata con i fondi del PNRR»ha detto la parlamentare varesina, coordinatrice di Italia Viva Lombardia, Maria Chiara Gadda durante il webinar sulle infrastrutture lombarde organizzato da Aime (Associazione Imprenditori Europei) che ha visto la partecipazione della viceministra Teresa Bellanova

«La nostra provincia, così come il Paese intero, ha una lunga storia di opere pensate e non ultimate nei tempi e nei costi dovuti. Già avevamo inserito linea Rho – Gallarate nel Piano Shock di Italia Viva e adesso finalmente ci siamo».

La Rho-Gallarate è l’asse portante del quadrante Nord-Ovest di Lombardia e delle aree del Lago Maggiore: di qui passano i treni per Varese, Luino, Arona-Domodossola, Porto Ceresio, Lugano-Bellinzona. Sugli stessi binari – uno in direzione Nord, uno in direzione Sud – viaggiano anche treni internazionali per la Svizzera e i merci del sistema Alptransit.



Il potenziamento della Rho-Gallarate – complesso per l’inserimento nel territorio molto urbanizzato (foto: Vanzago) – è anche una precondizione per un nuovo accesso a Malpensa via Gallarate.

La viceministra Bellanova ha ricordato tra le priorità la Rho-Gallarate e la superstrada Vigevano-Malpensa. «Opere utili. A volte bastano due km di una bretella che mancano per creare un danno».