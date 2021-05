La morte di Grassia, la truffa ad Aria e le celebrazioni di Arcisate nel podcast del 18 maggio

Le principali notizie di martedì 18 maggio

Si è spento dopo tre mesi di lotta contro il covid Ciro Grassia. Ex assessore della giunta Fontana ed esponente di Forza Italia era un commercialista molto noto a Varese. Vedovo da tre anni,. lascia 4 figli. la notizia ha commosso profondamente l’intera comunità varesina

Slitta di un’ora il coprifuoco. Da mercoledì 19 maggio, il divieto di circolazione scatterà dalle 23 e rimarrà sino alle 5. Dal primo giugno sarà possibile consumare nei bar e ristoranti anche all’interno dei locali mentre dal prossimo weekend cade il divieto di apertura dei centri commerciali

La guardia di finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza per gli arresti domiciliari ed un decreto di sequestro di beni per 460 mila euro nei confronti di un imprenditore varesino. Secondo le indagini dei militari l’arrestato, «approfittando dello stato emergenziale causato dal COVID 19, ha sia truffato la società ARIA SpA che frodato ALER Milano». Due i filoni di indagine; una fornitura promessa ad “Aria“ di 200 mila mascherine mai consegnate ricevendo un anticipo di 430 mila euro e una fornitura di mascherine ad Aler Milano di 50 mila pezzi per un valore di 30 mila euro, non conforme alla qualità pattuita.





Lo scorso anno il Gruppo Hupac con il principale scalo a Busto Arsizio, ha trasportato su rotaia oltre un milione di spedizioni stradali: nell’anno della pandemia da Covid il trasporto merci intermodale ha registrato solo una leggera diminuzione dello 0,9% rispetto all’anno precedente.

È rimasta limitata a un solo binario la circolazione dei treni dopo il cedimento di un muro di contenimento avvenuto lunedì sera a Malnate. Non c’è stato un crollo e non ci sono detriti sulla linea ferroviaria sottostante. La circolazione dei treni ha subito solo dei rallentamenti di circa 15/ 20 minuti.

Ad Arcisate stanno per entrare nel vivo le celebrazioni per il 500 anno di vita della Basilica di San Vittore, recentemente interessata da un importante intervento di restauro.

Le iniziative per celebrare la ricorrenza sono partite settimana scorsa con la visita dell’arcivescovo monsignor Delpini, e proseguiranno per tutto il 2021, anche attraverso momenti per valorizzare quanto i lavori di ristrutturazione degli ultimi anni hanno portato alla luce.

Don Claudio Lunardi, parroco di Arcisate e il suo vicario, don Valentino Venezia, ci raccontano l’importanza dell’intervento di restauro e svelano qualche anticipazione sulle tante iniziative in preparazione.

Il Podcast che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube