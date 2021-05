La presentazione del meeting di Rimini in diretta da piazza Podestà a Varese

Il Meeting di Rimini, tradizionale appuntamento culturale di fine estate con prestigiosi ospiti da tutto il mondo, torna almeno parzialmente in presenza dopo la parentesi tutta da romoto di un anno fa. Varese, città che ha sempre contribuito con professionalità e con idee alla realizzazione di mostre ed incontri, presenterà l’edizione numero 42 -in programma dal 20 al 25 agosto col titolo “Il coraggio di dire io”, da una frase del filosofo danese Soren Kirkegaard- sabato 15 maggio in piazza Podestà.

I volontari di “Meet the Meeting” si alterneranno per tutto il giorno spiegando i contenuti della kermesse e raccogliendo fondi attraverso la vendita di vino Sangiovese, uno dei simboli della Romagna nel mondo. Alle 18 e 30 è previsto un collegamento in diretta dalla Fiera di Rimini (anche sui canali social), al quale parteciperanno oltre cento altre città in Italia e nel mondo, con i responsabili della manifestazione e tre ospiti in particolare: Andrea Moro, neuroscienziato e scrittore (suo il Premio Flaiano per la narrativa 2018), Federico Mecozzi, musicista e curatore della colonna sonora del film “Nomadland” recente vincitore di tre Oscar e l’attore Paolo Cevoli (nella foto in alto).

“Abbiamo incontrato persone che hanno avuto il coraggio di prendere iniziative in situazioni ostili, di seguire senza indugio le domande essenziali della vita anche in contesti che le offuscavano -spiega il “varesino”, con casa nei dintorni del capoluogo, Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli-. Quest’anno vogliamo comprendere come un io creativo sappia trasformare la rassegnazione in curiosità costruttiva, protagonista instancabile di un dialogo aperto alla ricerca del bene, del vero, del giusto”. Convegni, workshop, seminari di scienza (i “buchi neri”), letteratura (i 700 anni della Divina Commedia), società (le piattaforme digitali), salute (vaccini e futuro della medicina), cinema (Pier Paolo Pasolini), musica (concerto inaugurale del maestro Uto Ughi alla guida di giovani musicisti) e tanto altro per quella che si annuncia come l’edizione della rinascita.