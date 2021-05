La protesta dei centri commerciali e le nuove rotte di WizzAir nel podcast del 10 maggio

Le principali notizie di lunedì 10 maggio

Trentacinque pazienti Covid in meno nell’ultima settimana. Netto miglioramento negli ospedali dell’ASST Sette Laghi dove i ricoverati nei reparti dedicati alla pandemia sono 256. Rimane stabile, però, la situazione nelle terapie intensive: sono ancora tre quelle destinate ai 24 malati più gravi e il ritmo della diminuzione è lento. Gli ospedali maggiormente coinvolti sono sempre il Circolo di Varese, a cui spetta la quota maggiore, l’Ondoli di Angera che, se il calo proseguirà, verrà liberato entro fine maggio e il Galmarini di Tradate.

Wizz Air, che ha messo a Milano Malpensa una delle sue maggiori basi in Europa, ha aggiunto due nuove destinazioni dall’aeroporto milanese per Casablanca e Sharm El Sheikh. Collegamenti internazionali come Casablanca e Sharm El Sheikh arricchiranno il network della compagnia dallo scalo varesino, offrendo ai passeggeri una scelta completa di destinazioni leisure e di interesse culturale. Dopo Alessandria D’Egitto, rotta lanciata lo scarso anno da Malpensa, il collegamento con Sharm El Sheikh partirà dal 12 giugno con una frequenza bisettimanale (martedì e sabato) mentre la rotta per Casablanca opererà il primo volo il 25 giugno con frequenza trisettimanale .

Martedì 11 maggio alle 11.00 i punti vendita di tutti i centri commerciali d’Italia manifesteranno contro le chiusure nei fine settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. L’iniziativa, che coinvolge 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle associazioni del commercio che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi. Vogliono dare voce ai lavoratori delle 1.300 strutture commerciali presenti su tutto il territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza, aggravato dalle misure con cui il Governo vieta a migliaia di attività commerciali di lavorare nei giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato.

Lavori in corso nel parcheggio del porto Lido di Luino per posa di una Ruota Panoramica. Si tratta di un’installazione alta 35 metri che permetterà a tutti di godere del panorama della città e di gran parte del Lago Maggiore, dotata di 22 cabine di cui una interamente dedicata ai portatori di handicap. “Aspettavamo il nullaosta da parte della Prefettura e siamo contenti perché questo rappresenta un punto di partenza per rilanciare il turismo di prossimità”, commenta l’assessore Serena Botta. Sabato 15 maggio, salvo maltempo, è in programma la presentazione ufficiale: saranno annunciati i costi per godersi il panorama mentre sono già previsti sconti per residenti, disabili e scuole. La ruota rimarrà in città fino al prossimo 27 giugno, totalmente illuminata a led.

Si è aperto lunedì 10 maggio il contest per dare un nome alla casa abbandonata di Largo Flaiano a Varese che, grazie all’impegno di Fondazione Giacomo Ascoli, è pronta a trasformarsi in luogo accogliente per le famiglie, i ricercatori e i dottorandi impegnati nella lotta contro il cancro infantile.

Tutti i cittadini possono partecipare al concorso con le proprie proposte, sui canali social di Instagram e Facebook di Fondazione Giacomo Ascoli, fino a sabato 22 maggio (qui il link al form).

Salta anche quest’anno il Raduno dello Spazzacamino della val Vigezzo. Ad aprile dello scorso anno l’annuncio della cancellazione dell’edizione 2020, con la promessa e la speranza di ritrovarsi nel settembre di quest’anno a Santa Maria Maggiore. A distanza di 13 mesi, la situazione non è purtroppo molto diversa, specialmente per i grandi eventi che richiedono un’organizzazione molto complessa, tempi adeguati e soprattutto condizioni di sicurezza ottimali. “C’è amarezza e anche consapevolezza delle ricadute che il comparto turistico e commerciale dell’intero territorio subiranno, ma questa è purtroppo l’unica strada percorribile”. dicono gli organizzatori

