La Russa ufficializza l’accordo a Gallarate: “Fratelli d’Italia con Cassani”

Arriva a Gallarate Ignazio La Russa, impegnato in un tour in provincia di Varese, dopo l’accordo preliminare interno al centrodestra: il numero uno di Fratelli d’Italia in Lombardia ha ufficializzato il sostegno del partito della destra al sindaco uscente Andrea Cassani, nell’ambito dell’intesa che prevede – all’opposto – la conferma da parte della Lega del sindaco di Busto Emanuele Antonelli (FdI).

La Russa «ha ufficializzato Andrea Cassani quale candidato sindaco del centrodestra a Gallarate – sottolinea il commissario cittadino FdI Salvatore Marino – e gli ha ricordato di assecondare le richieste fatte da Fratelli d’Italia, in termini di accordi futuri che si faranno al tavolo politico che inizierà settimana prossima».

Lo stesso Cassani ha incontrato La Russa nel corso dell’intervento (La Lega era con il proprio gazebo elettorale a poca distanza, subito dopo c’è stato anche un momento animato con i alcuni senzatetto che stazionavano sulle panchine). Poco prima La Russa a Busto aveva inaugurato la sede di FdI, con la presenza di tutti i maggiorenti del centrodestra, che sanciva l’accordo bustocco, mentre a Gallarate c’è ancora qualche malumore nelle file di Forza Italia.

Fratelli d’Italia vuole contare, «oggi secondo i sondaggi abbiamo il 19% dei voti a livello nazionale, siamo diventati una parte importante del centrodestra anche a Gallarate».

Il partito cresce: «Oggi c’era tanto interesse – dice ancora il commissario cittadino Marino – e a breve inaugureremo la sede in viale Milano». In piazza anche la vicesindaco Francesca Caruso, i consiglieri uscenti Giuseppe De Bernardi Martignoni e Giuseppe Lorusso, oltre al coordinatore provinciale Andrea Pellicini.

Era presente anche Germano Dall’Igna: consigliere di lungo corso in Forza Italia, si sta avvicinando da tempo a Fratelli d’Italia, anche se non ha ancora ufficializzato il suo passaggio, che veniva dato per imminente ancora due settimane fa.