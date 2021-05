La “Scatola dei talenti” di Federica Bortolaso per andare “Oltre la DAD”

L’orientamento dei ragazzi sarà al centro del secondo appuntamento del ciclo di incontri “Oltre la DAD – riflessioni a 360° sugli Adolescenti a Distanza” di giovedì 27 maggio alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook del gruppo Prima a scuola Varese e provincia, promotore dell’evento. La relatrice sarà Federica Bortolaso con la sua Scatola dei talenti.

A lei il compito di svelare come in ciascuno, e soprattutto in ragazzi, adolescenti e pre-adolescenti, alberghino talenti che magari nemmeno si sospettano, e che nella maggior parte dei casi restano sconosciuti anche a chi li possiede. Come scoprirli? Come “farli fruttare”? Come conoscerli per conoscerci ? E come utilizzarli al meglio per costruire un futuro in cui davvero poter realizzare se stessi ?

Federica Bortolaso con la sua Scatola dei Talenti ne parlerà nel secondo webinar organizzato dal gruppo Prima a Scuola Varese e Provincia e dal comitato Giù le mani dalla scuola di Gorla Minore con il patrocinio dai Comuni di Varese, Gorla Minore e Busto Arsizio.

Online anche il video del primo webinar dello scorso 20 maggio con Marco Montanari, economista della Commissione Europea e autore della ricerca: “Cosa abbiamo imparato dalle pratiche scolastiche durante il lockdown dovuto al COVID-19”, a questo link.