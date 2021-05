La Sette Laghi vara il piano di valorizzazione della figura dell’infermiere

“Non stancatevi mai di fare rumore positivo, di far sentire che noi ci siamo, che ASST Sette Laghi c’è!”.

E’ l’esortazione che la dott.ssa Rita Patrizia Tomasin, Direttore del DAPSS (Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali) ha rivolto ai giovani infermieri e ostetriche riuniti questa mattina, chi in presenza, chi in in collegamento, per la presentazione dei progetti del Nightingale Challenge che partecipano a Nursing Now, il programma mondiale per valorizzare la figura dell’infermiere.

Si tratta di una campagna globale volta a migliorare il profilo e lo status dell’assistenza infermieristica in tutto il mondo cercando di responsabilizzare gli operatori sanitari, aumentare la consapevolezza del proprio ruolo e consentire ad essi di collocarsi al cuore delle sfide sanitarie del XXI° secolo con l’obiettivo di garantire a tutti nel mondo parità di accesso all’assistenza sanitaria. Lanciata a febbraio 2018, la campagna triennale è condotta in collaborazione con il Consiglio internazionale degli infermieri e ha il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La DAPSS ha voluto che ASST Sette Laghi vi partecipasse, con il coordinamento scientifico alla dottoressa Dott.ssa Cecilia Sironi, Coordinatore dell’Area Formazione di Base della DAPSS.

«Un’organizzazione funziona bene se le persone che la compongono valgono – ha continuato Tomasin – E noi sappiamo di poter contare non solo su grandi professionisti, ma su donne e uomini di valore, come testimoniano ogni giorno le parole dei nostri pazienti. In Direzione possiamo creare i migliori percorsi organizzativi, ma a brillare siete voi, che li riempite di contenuti e passione!».

A complimentarsi con i 21 giovani partecipanti, 15 infermieri e 6 ostetriche, che da ottobre hanno lavorato ai progetti (di seguito sintetizzati), sono intervenuti anche il DG Gianni Bonelli e il DSS Ivan Alessandro Mazzoleni.

«La vostra esperienza è un patrimonio per l’Azienda e per l’intera collettività – ha sottolineato Bonelli – e per questo merita di essere valorizzata. Questi progetti sono una manifestazione della vostra competenza e intraprendenza, ma anche della propensione all’innovazione che c’è in questa Azienda e che abbiamo deciso di porre al centro della nostra strategia».

«Far crescere in termini di autonomia il personale infermieristico e ostetrico non è solo una nostra priorità, è una necessità. Basti pensare ai temi dell’infermiere di famiglia e comunità e a tutto l’ambito dell’assistenza territoriale, che come Direttore SocioSanitario mi coinvolge direttamente – ha tenuto a ricordare Mazzoleni – Grazie anche alla sinergia con l’Università dell’Insubria siamo sul pezzo, pronti a mettere a frutto le vostre competenze e a costruire reti per rispondere sempre più e sempre meglio alle crescenti esigenze dei nostri pazienti».