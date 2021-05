La situazione vaccini, un’estate al mare con Wizzair e la Festa delle Rose nel podcast del 20 maggio

Le principali notizie di giovedì 20 maggio

La Regione Lombardia si avvicina ai “dati da zona bianca” ma la provincia di Varese arranca ancora, come risulta dal report di ATS Insubria. Nell’ultima settimana, il Varesotto ha registrato meno di 100 contagi ogni 100.000 abitanti. E’ cresciuta leggermente l’età media dei nuovi positivi tra i 40 e i 45 anni. Le curve pandemiche sono tutte abbondantemente sotto la soglia critica: nei distretti dell’ASST Sette Laghi il distretto di Arcisate registra una significativa risalita da 86 a 135 nell’ultima settimana. Va decisamente meglio nei territori dell’Asst Valle Olona, tutti abbondantemente sotto quota 100 ogni 100.000 abitanti ad eccezione di Busto che è risalita negli ultimi tre giorni a quota 119. Se la media regionale dei contagi settimanali scenderà sotto la soglia di 50 casi ogni 100mila abitanti e ci resterà per tre settimane la Lombardia potrà accedere alla zona bianca.

Sono oltre 350.000 i cittadini lombardi tra i 40 e i 49 anni che hanno già prenotato la vaccinazione e con mercoledì sono state superate i 5 milioni di somministrazioni. Un traguardo importante al quale oggi si affianca un altro dato significativo: il 60% dei lombardi, coinvolto attualmente nella campagna vaccinale, ha detto ‘sì’ alla somministrazione. “Ancora una volta i lombardi dimostrano senso di responsabilità e voglia di ripartenza”. ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Dopo un paio di giorni di lavoro, Anas ha comunicato la riapertura della Strada Statale 394 tra Luino e Colmegna. La strada era stata chiusa dopo che una frana al di sopra della galleria aveva invaso la statale. Ora il tratto è stato ripulito e la strada aperta alla circolazione.

Dopo l’annuncio della nuova base a Roma Fiumicino e il contestuale lancio di trentadue rotte, Wizz Air lancia tre nuove rotte nazionali e una internazionale a partire dall’inizio di luglio per la stagione estiva ed invernale 2021. Olbia-Vienna, Roma Fiumicino-Lampedusa, Milano Malpensa-Lampedusa e Roma Ciampino-Olbia sono le quattro grandi novità che la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa ha deciso di annunciare a testimonianza del continuo impegno nel sviluppare il suo network e nel rendere i viaggi accessibili, a prezzi convenienti, per un numero sempre crescente di passeggeri italiani.

Letame sui gradini dell’ingresso della sede del Parco Pineta, ad Appiano Gentile. A spiegare il gesto alcuni volantini del gruppo 100% Animalisti che si scaglia contro la regolamentazione della presenza dei cinghiali nel Parco Pineta. Il presidente dell’Ente, Mario Clerici, ha condannato l’accaduto: « Siamo impegnati nell’attività di contrasto alla presenza degli ungulati sul nostro territorio che, per sua natura, non è adatto a questi animali – ha detto- . Sono quotidiane le notizie di cittadini che incorrono in incidenti stradali, anche gravi, dovuti alla presenza di questi animali sulle strade. Per non parlare dei danni all’agricoltura ne va assoluatemente contenuta la proliferazione».

Torna di nuovo in presenza l’evento più amato da tutti gli indunesi, la Festa delle rose, giunta quest’anno all’edizione numero 108. La Festa delle Rose avrà un programma ricco ma allo stesso tempo contenuto per il rispetto delle norme di igiene e di distanziamento sociale, Partirà da domani, venerdì 21 maggio, con iniziative fino a domenica 23 maggio. Per ragioni di sicurezza purtroppo non sarà possibile accedere al bellissimo Parco delle rose, il Poliparco Le Rivette del Centro polivalente che tanto ha contribuito a dare valore alle edizioni degli ultimi anni. Le varie iniziative della domenica, giornata centrale della festa, si terranno nei giardini di Villa Bianchi, sede del Comune di Induno Olona, dove l’ingresso e l’uscita saranno regolati attraverso addetti alla sicurezza muniti di contapersone. Tutto il programma sul sito di Varesenews

