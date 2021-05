La solidarietà va di corsa con l’Atletica San Marco, a sostegno della Cascina Burattana

Quando la solidarietà va di corsa non significa che si stia facendo le cose in fretta e male ma piano e bene, kilometro dopo kilometro, sudando ad ogni metro. Per tutto il mese di maggio, la San Marco torna a correre per solidarietà. Come aveva fatto per la Bianca Garavaglia, per la Triade Sos Autismo e per la pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio

L’obiettivo è di raggiungere – tutti insieme – la quota di 2.500 km (obiettivo a portata di mano dato che sono già arrivati a 2000 km), che la San Marco trasformerà in 500,00 euro da destinare alla Cooperativa Agricola Sociale Cascina Burattana di Busto Arsizio (zona Borsano).

Per chi non la conoscesse, la Cascina Burattana è una realtà attiva ormai da molti anni con il proprio punto vendita di via Burattana (traversa di viale Boccaccio). Attraverso un’attività agricola certificata Biologica e Biodinamica (produzione di ortaggi, commercializzazione e trasformazione, ecc.), la Cooperativa attua percorsi di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati e con fragilità (https://www.facebook.com/cascinaburattana/).

COME FUNZIONA LA CORSA SOLIDALE?

Come per le passate edizioni, ai SanMarchini chiediamo solo di camminare o correre, e di comunicarci i KM percorsi:

– via email a info@atleticasanmarco.it, oppure

– via WhatsApp o SMS al numero dell’Atl. San Marco 389-8354773.

Sarà poi la San Marco a donare 0,20 euro per ogni KM percorso.

QUANDO?

L’unica condizione è di comunicarci solo i KM che camminate o correte nei fine settimana di maggio (da sabato 1 a domenica 30 maggio).

CHE OBIETTIVO VOGLIAMO RAGGIUNGERE?

Sommando tutti i KM che ci comunicherete nel mese di maggio, l’obiettivo è di raggiungere la quota di 2.500 KM, e quindi di arrivare alla somma di 500,00 euro da donare alle attività della Cascina Burattana!

QUANTE VOLTE POSSO PARTECIPARE?

Non c’è un numero minimo e nemmeno un numero massimo … potete partecipare quante volte volete, sia nel corso del mese di maggio sia in uno stesso fine settimana.

Siamo certi che anche questa volta i SanMarchini sapranno stupirci, e che raggiungeremo tutti insieme l’obiettivo dei 2.500 Km prima del previsto.