La sottosegretaria all’Istruzione Florida in visita al Don Milani per parlare di transizione ecologica

Venerdì 14 maggio all’ISISS Don Milani di Tradate la senatrice Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, incontrerà le classi quarte di tutti gli indirizzi (liceo artistico, grafica e comunicazione, costruzione ambiente e territorio, amministrazione finanza e marketing e management dello sport).

L’incontro si svolgerà online dalle 11.30 alle 12.20 e illustrerà i punti chiave della transizione ecologica, ovvero il piano di sviluppo sostenibile in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Si affronterà in particolare l’impatto del cambiamento ecologico sul mondo della scuola, oltre che di energie rinnovabili, economia circolare, mobilità a zero emissioni.

L’istituto Don Milani, situato vicino al Parco Pineta e all’Osservatorio Astronomico di Tradate, si occupa da anni di tematiche ambientali: dal riciclo dell’alluminio, al BFree Plastic Challenge, il progetto che elimina la plastica monouso dalle scuole lombarde; a “Guardiani della costa”, un progetto sul campo per la salvaguardia del litorale italiano.

Il dirigente scolastico Vincenzo Mita, entusiasta per la lezione magistrale, ringrazia la senatrice per l’opportunità, i docenti per l’organizzazione e gli alunni per la curiosità e l’interesse e sottolinea inoltre l’importanza che incontri di questo livello hanno nel coinvolgere e potenziare le competenze dei ragazzi dell’istituto.

Barbara Floridia proviene dal mondo della scuola, laureata in Lettere Moderne, è docente di Lettere dal 2000. Fa parte della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) e della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Dal 25 febbraio 2021 è sottosegretaria alla Pubblica istruzione nel governo Draghi.