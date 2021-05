La “strana coppia” del Bosco WWF di Vanzago: volpe e tasso “coinquilini” al centro di recupero

Una volpe e un tasso “coinquilini” al Bosco WWF di Vanzago. I due animali sono arrivati negli stessi giorni al Centro di Recupero per Animali Selvatici della riserva naturale, entrambi all’età di circa due mesi: altri della loro specie nell’area protetta non ce n’erano, e per non lasciarli soli proprio in un’età in cui la compagnia è una fonte inesauribile di stimoli la decisione è stata quella di far loro condividere gli spazi, come a volte succede anche nel loro habitat naturale.



«Questi due giovanotti sono arrivati negli stessi giorni nel nostro CRAS, all’età di circa due mesi – spiegano dal Centro di Recupero per Animali Selvatici del Bosco WWF di Vanzago -. Essendo già imprintati sulla loro specie, e non avendo nessun altro rispettivo conspecifico ricoverato, dopo esserci accertati delle loro buone condizioni di salute, abbiamo deciso di metterli assieme. Questo perché con spazi singoli e separati li avremmo privati di stimoli preziosi in questa fase della vita e questa coincidenza è stata perfetta, in questo modo possono percorrere una fase della loro crescita insieme, sviluppando così diverse abilità: esplorazione, interazione, gioco, caccia. Non è impossibile che anche in natura capiti che condividano la tana!»