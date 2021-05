La street art e il quartiere Ortica di Milano con le visite dei Fai

Il museo a cielo aperto dell’Ortica, “Or.Me. – Ortica Memoria”, sarà uno dei luoghi proposti dal Fondo ambiente italiano per le Giornate FAI di Primavera 2021.

Per la prima volta, sabato 15 e domenica 16 maggio, sarà possibile visitare il primo quartiere-museo di Milano guidati dai volontari del FAI. Un inedito percorso alla scoperta del quartiere dove la Storia è scritta sui muri. Attraverso le opere di street art, le strade raccontano le origini, le storie e le tradizioni del quartiere. Da Giorgio Gaber a Carlo Alberto dalla Chiesa e ancora Alda Merini, Liliana Segre, Enzo Jannacci e i volti di partigiani, sportivi e artisti che hanno lasciato un segno a Milano e non solo. Sui muri prende vita la storia italiana del Novecento, che parte dal movimento dei lavoratori e passa per i due conflitti mondiali e le grandi migrazioni fino alle icone della musica rap. A guidare i visitatori, nella giornata di sabato 15 maggio, ci saranno gli studenti del Liceo classico Berchet di Milano.

Or.Me.- Orticamemoria è un progetto di arte partecipata, patrocinato dal Comune di Milano, che intende trasformare il quartiere Ortica in un museo a cielo aperto attraverso la realizzazione di 20 murales. Le opere sono realizzate dal collettivo artistico Orticanoodles insieme a studenti, associazioni e residenti.

