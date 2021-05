La superstar di Tik Tok e Instagram Khaby Lame a Lavena Ponte Tresa

Potremmo definirlo il ragazzo dei record: su TikTok ha iniziato a creare video all’inizio della pandemia, dopo esser stato licenziato. Si chiama Khaby Lame, ad un anno di distanza il suo profilo conta più di 50 milioni di fan nel mondo conquistati grazie alle sue video-reaction. È stato definito l’italiano più famoso sui social nel mondo, nonostante non sia ancora ufficialmente cittadino italiano, e oggi era in gita in provincia di Varese, a Lavena Ponte Tresa, dove ha registrato un paio di storie di Instagram.

Su Instagram, in due settimane, è riuscito a guadagnare più “followers” di Mark Zuckerberg. A Zuck ha rivolto un messaggio provocatorio “Boss, in solo due settimane?” al quale l’imprenditore americano ha risposto con un semplice (ma efficace) pollice in su.