La Uyba saluta l’arrivo di Valeria Battista

La legnanese Valeria Battista è l’ultimo colpo di mercato della Unet e-work Busto Arsizio 2021/2022. Dopo due stagioni a Montecchio, in serie A2, la giovane atleta classe 2001, arriva come rinforzo del reparto offensivo biancorosso.

Non è la prima esperienza nella massima serie per Valeria che a soli 16 anni ha esordito con la maglia della Foppapedretti Bergamo, prima di vestire la maglia azzurra del Club Italia, per poi accasarsi a Montecchio. Significativo anche il cammino con le nazionali giovanili in cui spiccano l’argento agli europei Under 17, l’oro conquistato ai mondiali Under 18 nel 2017, il titolo di MVP agli europei under 19 vinti dall’Italia nel 2018 e l’argento ai mondiali Under 20 nel 2019.

Valeria Battista si presenta così: “Sono contentissima, speravo tanto di poter vestire un giorno questa maglia. So che arrivo in una società super seria, strutturata benissimo, di cui tante mie compagne (ad esempio Marcon ai tempi di Bergamo, ma anche Sartori e Peruzzo) mi hanno raccontato cose stupende. Ho già parlato con coach Marco Musso, un tecnico sì giovane ma già con grande esperienza e con chiara l’idea che dovremo lavorare tanto in palestra: questo è proprio quello che cerco. So che partirò come riserva, ma so anche che parteciperemo a diverse competizioni e cercherò di dare il meglio di me stessa per ricavarmi i miei spazi e per aiutare la squadra con il mio contributo. L’obiettivo personale è dimostrare che io voglio e posso stare in questa categoria: gli ultimi due anni a Montecchio in A2 mi sono serviti: avevo bisogno di giocare tanto per maturare la giusta esperienza. Avrò l’opportunità di essere in un gruppo con tante giocatrici incredibili, a partire da Lucia Bosetti con cui non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. La UYBA così come costruita mi piace: un roster medio giovane, in cui l’obiettivo sarà creare il giusto feeling per mettere in luce le migliori qualità di ognuna; e Busto Arsizio è sempre stata brava in questo, la storia di questa società lo dimostra. Durante l’estate giocherò un po’ a beach, ma il mio pensiero è già alla e-work Arena per l’inizio della prossima stagione”.