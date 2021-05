La Varese che cambia in un’inchiesta del Tgr Lombardia

La “Varese che cambia”. Nell’edizione delle 19.30 Del Tgr Lombardia del 5 maggio è andata in onda un’inchiesta dedicata alla città che in questo momento sta vivendo un cambiamento radicale. Nel servizio di Laura Troja si passano in rassegna i cantieri già avviati e che modificheranno radicalmente il volto di Varese.

Gianni Spartà, storico giornalista della Prealpina, ha raccontato una parte della storia dell’Aermacchi, azienda che ha dato lavoro a migliaia di persone, oggi destinata ad essere bonificata dall’amianto e trasformata in polo che ospiterà un impianto sportivo unico in città, un parco pubblico, una media superficie commerciale e un centro terziario.

Poi ancora immagini e interviste su Piazza Repubblica, la Caserma Garibaldi, i lavori alle stazioni, la nuova Esselunga di viale Borri. Insomma un “riassunto” di quanto sta accadendo in questi mesi a Varese, un piccolo viaggio tra passato e futuro.