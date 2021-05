“L’accento sull’arte”, la mostra della varesina Carla Pugliano tenuta a battesimo da Vittorio Sgarbi

Dedicata a quattro donne artiste, la prima edizione di “L’accento sull’arte”, avrà come critico Vittorio Sgarbi che presenzierà all’inaugurazione.

Carla Pugliano (nella foto qui sotto), artista varesina, esporrà le sue opere alla mostra, curata dalla Art Global, capitanata dagli organizzatori di eventi culturali Angiolina Marchese e Raoul Bendinelli, nella splendida cornice della Galleria della Pigna, in pieno centro storico a Roma. Il 4 giugno alle ore 18,00 è previsto il vernissage.

“Amo lo sconvolgimento interiore che mi porta alla catarsi ogni volta che creo un’opera – racconta l’artista -. Un processo che mi assorbe totalmente conducendomi altrove, lontana da me stessa.

Fino a spingermi, dall’inquietudine tumultuosa fino al ritrovamento di una mia dimensione. Per me l’arte è vita, è una vocazione, una passione che non posso che onorare adoperandomi per una continua ricerca di miglioramento”.

In un periodo storico in cui l’arte è più che mai necessario veicolo di ossigeno per la cultura e in cui gli artisti faticano a potersi esprimere, questa mostra vuole avere il coraggio, dopo mesi di impossibilità ad esprimersi e condividere, di donare un panorama di bellezza contemporanea a tanti visitatori.

Le artiste coinvolte dalla Art Global per questa esposizione, parteciperanno con le loro opere e saranno, insieme a Carla Pugliano, Betty Vivian, Doris Lisa Confortin e Mariassunta Martellone.

Contribuendo all’unanimità ad una espressione tutta al femminile delle sensibilità artistiche e dei reciproci talenti, dove l’incontro tra spettatore e artista metterà in mostra e a confronto realtà intime, stati d’animo e punti di vista sia delle artiste che di ciascuno spettatore.

Fondendo diversi linguaggi pittorici secondo una soggettività creativa che possa esprimere al meglio i concetti dell’eleganza e della bellezza. La mostra delle quattro personali avrà due special guests, Paolo Lelli e Carlo Landucci e resterà aperta al pubblico e visitabile ad ingresso gratuito, fino all’11 giugno, negli orari di apertura della galleria, in via della Pigna 13-a, dalle ore 16,00 alle 19.30.