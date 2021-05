L’acqua del futuro: ecco di cosa parlerà Alfa nell’incontro dedicato all’oro blu della provincia

Nel Piano Industriale Alfa ha previsto investimenti e nuovi ambiti di intervento per iniziare un percorso verso la sostenibilità, un obiettivo raggiungibile solo con lungimiranza al fine di realizzare l’efficienza della rete idrica, l’ottimizzazione degli impieghi, la riduzione dell’impatto ambientale e la tutela dei cittadini dei territori.

Quella nel pomeriggio di martedì 18 maggio sarà l’occasione per scoprire quali azioni verranno messe in campo e con quali risorse, dalla società che si occupa di gestire il suo bene più prezioso che ci sia: l’acqua. Quella di Varese è la provincia dei sette laghi e dei molti fiumi e ognuno dei nostri comuni ha un legame più o meno marcato con questo bene primario.

L’evento sarà interamente on line e potrà essere seguito, oltre che dal nostro giornale, anche tramite la nostra pagina Facebook e il canale YouTube, così come dal nuovo sito di Alfa srl. E’ rivolto a tutti, dai cittadini alle imprese, agli Enti pubblici.

«Alfa ha per soci Provincia e Comuni – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – per questo vogliamo essere una “casa di vetro” per i cittadini, ascoltare le esigenze del territorio, ma anche pubblicizzare al massimo i nostri progetti per il futuro: strategie e investimenti sopra tutto».

Un programma ricco di interventi, dalle 14:30 alle 18:30. Di seguito i dettagli:

h 14:30 “Acquedotti satellitari”

Oltre il 40% dell’acqua immessa nella rete idrica viene dispersa. Una delle sfide per un’azienda che gestisce queste infrastrutture è quella di individuare le perdite e intervenire per risolverle. Per scovarle, ora, è possibile farsi aiutare dai satelliti

Federico Colombo, Responsabile Reti acquedotto, Alfa Srl

Modera Riccardo Saporiti, giornalista VareseNews

h 14:55 “Una fonte di bellezza”

Dai laghi ai cammini, dalle montagne ai parchi, l’acqua è un elemento centrale nel territorio del Varesotto. Una risorsa preziosa da valorizzare anche sotto il profilo turistico

Fabio Passera, Presidente Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

Massimo Mastromarino, Presidente Autorità di bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla

Costanza Pratesi, Responsabile Sostenibilità Ambientale e Relazioni Esterne Fai – Fondo Ambiente Italiano

Marina Albeni, Archeologistics

Modera Maria Carla Cebrelli, Responsabile canale Turismo VareseNews

h 15:30 “Costruire la rete idrica di domani”

Da qui al 2025, Alfa srl investirà poco meno di 190 milioni per interventi sulla rete idrica che gestisce. A quali progetti saranno destinati questi investimenti e quale sarà il loro impatto?

Andrea Lanuzza, Direttore Progettazione e Lavori, Alfa srl

Modera Michele Mancino, vicedirettore VareseNews

h15:50 “La fabbrica dell’acqua”

Organizzare il lavoro per tagliare gli sprechi, investire sul personale e sull’articolazione territoriale, implementare nuove piattaforme. Come l’azienda si attrezza per prepararsi al futuro.

Michele Falcone, Direttore Generale, Alfa srl

Modera Michele Mancino, vicedirettore VareseNews

h 16:10 “La bolletta, spiegata bene”

Come leggere la bolletta dell’acqua? A cosa corrispondono le voci che vanno a comporre il costo finale che deve essere sostenuto dagli utenti? La parola all’esperto

Tommaso Bertani, Direttore Commerciale, Alfa Srl

Modera Eleonora Martinelli, Responsabile canale EcoNews VareseNews

h 16:30 “Chiara, fresca e dolce”

La qualità dell’acqua, dalla captazione alla fonte fino al termine del processo depurativo, è un tema centrale. Lo sforzo per garantirla e tutelarla richiede un impegno nella ricerca e si trova oggi a dover affrontare un nemico nuovo: le microplastiche

Desdemona Oliva, Direttore della Ricerca, Alfa Srl

Barbara Megetto, Presidentessa, Legambiente Lombardia

Claudio Mangano, Responsabile Area Ambiente UNIVA

Modera Eleonora Martinelli, giornalista VareseNews

h 17:00 “L’acqua che verrà”

La visione dell’azienda al 2035 espressa dal piano di sostenibilità e dal piano industriale, i risultati degli investimenti condotti sulla rete idrica, l’impatto sulla vita dei cittadini

Paolo Mazzucchelli, Presidente, Alfa srl

Intervista Marco Giovannelli, Direttore, VareseNews