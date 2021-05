L’addio alle vittime del Mottarone, il boom del cargo a Malpensa e il calcio nel podcast del 26 maggio

Le principali notizie di mercoledì 26 maggio

Commozione e silenzio all’area Cargo di Malpensa per l’arrivo dei primi feretri delle vittime del Mottarone, giunte dopo il nulla osta delle autorità e pronti per la partenza verso Israele. Nella tragedia della funivia è stata distrutta un’intera famiglia: sono morti Amit Biran, 30 anni, Tal Peleg, 27 anni, il piccolo Tom, 2 anni, il bisnonno di 82 anni, e la sua compagna 71 anni. La cerimonia di preghiera e commiato si è tenuta prevalentemente in ebraico, solo alcuni passaggi sono stati pronunciati in italiano. Si svolgeranno invece venerdì 28 maggio alle 15.30, a Vedano Olona nella chiesa parrocchiale di San Maurizio, i funerali della famiglia Zorloni, papà, mamma e bimbo rimasti uccisi nell’incidente della funivia.

La procura della repubblica di Verbania ha disposto tre fermi per la tragedia del Mottarone. Si tratta del gestore dell’impianto Luigi Nerini, proprietario della società la Ferrovie Mottarone srl, del direttore dell’esercizio e del capo operativo. La cabina viaggiava senza freni dal 26 aprile, giorno della riapertura. Il “forchettone“, – il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainane – , non è stato rimosso, gesto «materialmente consapevole», per «evitare disservizi e blocchi della funivia», che da quando aveva ripreso, presentava «anomalie».

A partire da giovedì 27 maggio anche i cittadini lombardi di età compresa tra i 30 e i 39 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19. Si tratta di una platea di quasi un milione di lombardi che si aggiunge alle fasce degli over 40 per le quali le prenotazioni sono già aperte.

Oltre 63.000 tonnellate in un mese. Un numero mai visto, quello delle movimentazioni del cargo a Malpensa nel mese di aprile 2021. Il boom del cargo non è un dato inedito, è emerso già a settembre 2020, ma ora le cifre più aggiornate mostrano un incremento impressionante. Se le buone notizie arrivano dal cargo, sul fronte del traffico passeggeri i dati sono ancora drammatici: ad aprile Malpensa ha avuto un calo del trasporto passeggeri pari all’87% rispetto allo stesso mese del 2019.

Domenica 30 maggio, anche per i bambini dai 5 ai 10 anni, vi sarà la possibilità di visitare l’Isolino Virginia, il museo Ponti, con reperti originali, toccare la selce, provare a macinare i cereali e riconoscere le castagne di lago. L’isolino Virginia, patrimonio mondiale dell’Unesco, si trova a pochi metri dalla riva del comune di Biandronno ed è il più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino. Una passeggiata sulle sponde dell’isola permetterà di ricostruire la storia di questo luogo, osservando il contesto ambientale dove si sviluppò la vita nel Neolitico.

Missione compiuta per il Varese che vince 2-1 a Sanremo e si prende tre punti che certificano matematicamente la salvezza. Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa Disabato e Minaj siglano le reti che valgono la vittoria. Lo Bosco prova a riaprire la sfida nel finale ma la difesa biancorossa regge, permettendo alla squadra di festeggiare un successo che vale doppio.

