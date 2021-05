L’arte del fumetto: il festival Mulini letterari porta a Jerago il disegnatore di Dylan Dog

“L’arte del fumetto: la bellezza di disegnare storie” è il tema dell’incontro promosso dal Comune di Jerago con Orago con la Biblioteca Comunale all’interno della prima edizione del festival letterario diffuso “Mulini Letterari” organizzato dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

L’incontro si terrà venerdì 28 maggio, alle 18, al Parco Onetto, in piazza Michaud, e vedrà come ospite l’apprezzato fumettista Corrado Roi, disegnatore della celebre serie di fumetti Dylan Dog, che vive e lavora a Laveno Mombello.

Appena sedicenne, Corrado Roi entra a far parte, con altri esordienti, dello studio diretto da Graziano Origa. Disegna “Rick Zero” per la testata “Adamo” della Corno. Negli anni Ottanta, collabora con la Ediperiodici, “Il Monello” e lo Staff di If, di Gianni Bono. Nel 1986, entra in contatto con la Bonelli, disegnando qualche storia di Mister No e Martin Mystère, per passare stabilmente nella pattuglia dei “dylandoghiani”.

Ha collaborato con le Case editrici Comic Art, Glamour e Mondadori. Tra un numero e l’altro di Dylan Dog ha disegnato anche uno speciale estivo di Nick Raider, ha lavorato per Brendon (di cui è stato il copertinista dal numero 1 al 44), Julia, Magico Vento e Dampyr. Sue le copertine di Dylan Dog Granderistampa.

«Il fumetto nato come genere di intrattenimento è diventato nel tempo uno strumento culturale significativo – spiegano gli organizzatori dell’incontro – Sebbene ritenuto un genere minoritario e popolare, ha rivestito, da un punto di vista sociologico un ruolo fondamentale per molte generazioni. Nel mondo dell’editoria la presenza di fumetti è aumentata e si è qualificata, ritenuta tra l’altro una risorsa importante per dialogare con i ragazzi e i bambini. La scelta di declinare il concetto di bellezza, tematica al centro di questa edizione del festival Mulini Letterari, nel fumetto, non è stata casuale ma legata ad un’altra interessante iniziativa, coordinata dall’Associazione JoEuropa, che ha coinvolto giovani del Comune di Jerago tra i 15 e i 19 anni che hanno partecipato a un concorso europeo di fumetti “Dessinons l’Europe de demain”». Durante l’incontro sarà possibile ammirare le tavole realizzate per il concorso.

L’appuntamento è a partecipazione gratuita, ma è necessaria la prenotazione facendo richiesta di partecipazione alla mail biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it oppure telefonando allo 0331 217210 negli orari di apertura: lun. 18:00/20:00 – mar. – mer. – ven. 15:00/18:30 – sab. 9:30/12:30.