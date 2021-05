L’associazione Alunni Insubria presenta il dibattito “Pandemia, non solo vaccini”

Martedì 25 maggio alle ore 18.00 sul canale Youtube di Alumni Insubria si terrà un dibattito dal titolo Pandemia, non solo vaccini – Dalla comunicazione alle competenze chiave.

Parteciperanno all’incontro: Alberto Martina Medico-Chirurgo, docente del Corso di Psicologia e Tecnica della Comunicazione per la Salute e il Benessere presso l’Università degli studi dell’Insubria e al Master sui Prodotti Nutraceutici dell’Università Federico II° di Napoli e alla Scuola di Alta Formazione sulla Nutraceutica dell’Università di Milano. Caterina Farao, assistant professor (RTDA) presso l’Università degli Studi dell’Insubria- Dipartimento di Economia; docente dei corsi di Organization: People and Technologies, Organizzazione Aziendale, Competenze Digitali e Soft Skills e professore a contratto del corso “Organizzazione e Gestione del Personale” presso LIUC- Università Cattaneo. Modera il dibattito Stefania Fozzato, ortopedico e traumatologo presso l’Unità operativa di Traumatologia e Pronto Soccorso dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi a Milano, dove si occupa del trattamento e della gestione dei pazienti traumatologici e dei pazienti trattati con fissatore esterno.

Che cosa vuol dire comunicare al tempo della pandemia? Oggi per gestire al meglio le problematiche legate alla salute ci sono delle componenti che vanno al di là della mera competenza tecnico scientifica; la comunicazione è diventata essa stessa uno strumento terapeutico. Molto spesso però il medico non ha capacità comunicative; non riesce a dialogare con il paziente, non riesce ad individuare la strategia comunicativa da applicare nelle singole situazioni, a risolvere problemi e prospettare soluzioni. La pandemia ci ha immerso completamente in questa realtà ed è per questo che, mai come ora, si è reso necessario creare una connessione tra lo specialista e il paziente.