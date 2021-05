L’associazione Ponchielli invita a “viaggiare” sulle note della musica vocale da camera

Ritornano domenica 23 maggio i concerti di musica classica organizzati dall’Associazione Culturale A. Ponchielli, alle ore 16.45, nella Sala Conferenze del Museo del Tessile. Il programma musicale, “Invito al viaggio”, sarà imperniato sul tema del viaggio nei suoi molteplici significati:

«Mai come in questo periodo storico, infatti, abbiamo bisogno di viaggiare, di evadere, di sentirci di nuovo “liberi”, grazie alle emozioni interiori suscitate dalla musica, che quasi per magia, riesce a trasportarci in quei luoghi dove vorremmo trovarci, per continuare a sognare, sperare, amare» – affermano dall’associazione.

Il programma proposto è caratterizzato dall’avvicendarsi di brani di musica vocale da camera, mélodies françaises, lieder, canzoni e arie d’opera, tratti dal più noto repertorio nazionale ed internazionale, affidati alla voce tenorile di Antonio Signorello accompagnato dalla pianista giapponese Atsuko Nieda, e brani tratti dal più classico repertorio per pianoforte a 4 mani eseguiti dal collaudato duo pianistico Sugiko Chinen e Luca A. M. Colombo.

Prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio tramite email: laponchielli@gmail.com o whatsapp: 344 1411751. Ingresso 7 euro.