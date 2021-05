Lavori di manutenzione straordinaria al Centro Multiraccolta Busto Arsizio

Agesp rende noto che, da lunedì 10 maggio, presso il Centro Multiraccolta di via Tosi ang. via dell’Industria a Busto Arsizio verranno svolti lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria, pertanto si verificheranno variazioni alla funzionalità della struttura.

In particolare, si informa che, per tutta la durata dei lavori, prevista per circa una settimana, non sarà possibile conferire i seguenti rifiuti:

Oli minerali esausti

Oli vegetali esausti

Vernici

Bombolette spray

Toner

Farmaci

Batterie al piombo

RAEE (tv, frigoriferi, lavatrici, piccoli elettrodomestici, lampade al neon).

Agesp precisa, altresì, che verranno provvisoriamente modificate le modalità di entrata al centro, mediante la predisposizione di due ingressi separati per l’accesso ai comparti funzionanti.

«Scusandoci anticipatamente per il disagio arrecato, confermiamo che sarà nostra cura procedere con la massima attenzione al rispetto delle tempistiche previste in modo da incidere sull’attività del Centro nella minor misura possibile», scrive Agesp.