Lavori in via delle Rimembranze a Malnate, la Lega: “Ennesimo cedimento, governare significa pianificare”

Da inizio settimana via delle Rimembranze a Malnate è chiusa per lavori. Un cedimento dell’asfalto dovuto a una guasto della rete fognaria ha portato a lavori urgenti di ripristino che non permetteranno il transito sulla strada almeno fino al 17 maggio (qui l’articolo).

Sulla questione è intervenuto Stefano Negro, consigliere comunale della Lega, che con un comunicato stampa ha sottolineato come quello della via del cimitero malnatese non sia un episodio isolato, ma solo l’ultimo di una serie di cedimenti.

Il comunicato:

L’ennesimo cedimento stradale della rete fognaria, questa volta, ha creato non pochi disagi.

Lunedì 03.05.2021 in via delle Rimembranze, per essere chiari la salita del cimitero di Malnate, il manto stradale ha ceduto a causa della rete fognaria.

La passata Amministrazione, con una determina, aveva imposto l’allaccio delle unità abitative che ancora avessero in uso la “fossa biologica” alla rete fognaria collegata al nuovo collettore di Torba. Peccato che tale imposizione non sia stata accompagnata da una revisione strutturale della rete fognaria che ovviamente, non può far altro che, senza la dovuta attenzione e manutenzione, implodere su se stessa.

Malnate ormai è abituata a queste situazioni, di fatto gli interventi di “somma urgenza” per cedimenti strutturali sono purtroppo gli unici in programma e così dopo via Gramsci, via Pola, via Brenta, via Volta, via delle Vittorie, via Arnaldo de Mohr, via Milano ci chiediamo quale via sarà la prossima.

Governare significa non solo risolvere i problemi contingenti ma soprattutto pianificare, ma come si può evincere dai fatti, di pianificazione in oltre 10 anni di governo “rosso” a Malnate, c’è poco o niente.