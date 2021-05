Lavori in via delle Rimembranze a Malnate, la strada rimarrà chiusa per qualche settimana

Una grande perdita della rete fognaria ha causato un cedimento della strada in via Rimembranze a Malnate, la strada che dal cimitero porta alla chiesa parrocchiale San Martino. Un’arteria che molti malnatesi utilizzano quotidianamente come alternativa alla spesso trafficata provinciale della Briantea. (foto di repertorio)

Il problema è però abbastanza grosso e la strada potrebbe rimanere chiusa per qualche settimana, forse addirittura un mese. Le parole dell’assessore Davide Feleppa: «Attualmente non c’è una data certa di fine lavori perché l’intervento è importante. Si tratta di un centinaio di metri di fognature da sostituire. La responsabilità dei lavori è in mano ad Alfa, che ha fatto una previsione di un mesetto, anche perché sulla stessa tratta ci sono anche le tubature del gas e quindi bisogna usare la giusta precauzione».

L’ordinanza comunale emessa nella giornata di martedì 4 maggio della chiusura di via delle Rimembranze al traffico veicolare ma anche all’accesso pedonale, è per ora istituita fino al 17 maggio.