Le associazioni culturali del Luinese si uniscono nel ricordo di Carlo Alessandro Pisoni

La triste notizia della prematura scomparsa dell’Ingegner Carlo Alessandro Pisoni ci ha lasciati sgomenti e increduli, e tutti noi appartenenti al mondo culturale luinese vogliamo esprimere la nostra partecipazione al dolore della sua famiglia.

In questi anni ne abbiamo conosciuto la vasta preparazione e competenza, caratteristiche che l’hanno portato, seguendo le orme del padre Pier Giacomo, valente storico e archivista, ad essere un importante punto di riferimento per ogni appassionato della storia delle nostre valli.

Tra le sue tante attività di rilievo ci piace ricordare che è stato per molti anni conservatore dell’Archivio Borromeo Isola Bella dei principi Borromeo Arese, socio fondatore dell’Associazione Magazzeno Storico Verbanese e socio di tante altre società storiche tra cui la Società dei Verbanisti, la Società Storica Lombarda e la Società Storica Varesina. È stato anche autore di numerose pubblicazioni e articoli tra cui ricordiamo in particolare quelli scritti per l’AVAV, anche qui continuando la tradizione paterna. Anche in ambito locale si è sempre reso disponibile a collaborare ai vari progetti culturali proposti da associazioni o enti pubblici, non solo fornendo consigli e idee ma anche partecipando attivamente agli eventi.

Recentemente era stato inserito all’interno del Comitato Scientifico dell’Archivio Sereni: incarico che gli aveva fatto molto piacere così come aveva accettato volentieri la proposta di essere il curatore del libro celebrativo Quaranta/Venti in occasione dei 40 anni del Liceo Scientifico di Luino (di cui era stato studente) e dei 20 anni dell’Associazione Amici del Liceo. La collaborazione col Liceo è poi continuata in questi anni con la partecipazione al progetto Scuola/Lavoro.

Uomo di grande cultura, quindi, ma anche un grande amico, di quelli su cui sai che puoi sempre contare, sempre pronto ad impegnarsi con entusiasmo e generosità in una nuova avventura: così era fatto Alessandro e così lo ricorderemo.

Amici del Liceo Scientifico di Luino

– con Liceo Scientifico V. Sereni di Luino e Laveno

– Libreria Mondadori Bookstore/Cerutti & Pozzi Luino

– Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino

– Lions Club Luino

– Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano

– Associazione di volontariato Monsignor Comi

– A.I.S.U. Verso Itaca Luino

– Associazione Rinascenze

– Associazione Amici di G. Carnovali detto il Piccio

– AVAV Associazione Velica Alto Verbano

– Associazione Amici delle Sempiterne