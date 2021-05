Le bellezze di Lombardia narrate su Sky Arte: tra le voci narranti la direttrice di Villa Panza

Ci sarà anche la direttrice di Villa Panza Anna Bernardini tra le voci narranti delle bellezze locali nel docufilm ‘Lombardia. La nuova bellezza’,che sarà trasmesso sabato 29 maggio, alle ore 19.45, su ‘Sky Arte’, prodotto dalla collaborazione tra Regione e Sky Italia.

La trasmissione avviene in occasione delle celebrazioni per la giornata della ‘Festa della Lombardia’. Pensato come un racconto corale ricco di grafiche animate, riprese del paesaggio e testimonianze d’eccellenza, «il video – spiega il presidente Attilio Fontana – è un’appassionante immersione nella storia della regione, nella musica, nel design e nel patrimonio architettonico della Lombardia: un omaggio ai luoghi più iconici di questa terra, molti dei quali siti Unesco, e alla loro funzione ‘attiva’ nel presente».

Ad accompagnare il pubblico in questa passerella di immagini e racconti saranno anche le voci di Giovanna Castiglioni (vice-direttrice della Fondazione Castiglioni), dello scrittore e giornalista Giuseppe Frangi e del musicista e compositore Paolo Jannacci.