Le case di riposo riaprono alle visite, ma solo a chi ha la Certificazione verde

Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato nella serata di ieri l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa.

Proprio per garantire la sicurezza di ospiti e dipendenti, l’ingresso nelle case di riposo sarà consentito solo a visitatori in possesso di Certificazione Verde Covid-19.

«Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato – ha detto Speranza – È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli».

Le misure per l’accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, strutture residenziali di assistenza sociosanitaria riabilitazione e lungodegenza e strutture residenziali socio-assistenziali, potranno però essere rimodulate in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico “anche in senso più restrittivo” dal direttore sanitario o l’autorità sanitaria.

